TASR

Dnes o 09:00 Fehérváry: Odmalička som chcel reprezentovať Slovensko na MS

Nomináciu na MS spočiatku nečakal a prišiel sa "len ukázať" trénerom.

Na snímke Martin Fehérváry. — Foto: TASR - František Iván

Piešťany 30. apríla (TASR) - Už od začiatku svojej hokejovej kariéry preskakoval vekové kategórie. Ako šestnásťročný bol líder slovenskej "osemnástky", o rok neskôr si zahral na juniorských MS a v prebiehajúcej sezóne sa vo veku 18 rokov premiérovo predstaví aj v drese A-tímu na šampionáte v Dánsku. Obranca Martin Fehérváry si tak splnil ďalší hokejový sen.

Mladík pôsobí už niekoľko rokov vo Švédsku, premiéru v najvyššej súťaži SHL absolvoval v sezóne 2015/2016 v drese Malmö Redhawks. Nastúpil vo veku šestnásť rokov, tri mesiace a jeden deň a stal sa najmladším legionárom v histórii súťaže. Vlani v decembri pokoril ďalší rekord, keď sa stal najmladším kapitánom v histórii druhej najvyššej ligy Allsvenskan v drese IK Oskarshamn. Krátko hosťoval aj v HV71, v ktorom bude od nasledujúcej sezóny zarezávať už naplno.

Po klubových úspechoch prišiel aj reprezentačný, keď sa prebojoval až na MS v Dánsku. Do záverečnej prípravy sa zapojil hneď od začiatku, čo mu nakoniec veľmi pomohlo. "Myslím si, že je dôležité, že sme dali šancu mladým hráčom. Napríklad taký Fehérváry, vôbec som ho nepoznal, ale bol tu od začiatku prípravy, hral veľmi dobre a zaslúžil si miestenku na šampionáte," povedal na jeho adresu tréner Craig Ramsay.

Vedenie tímu oznámilo nomináciu deň po poslednom prípravnom zápase s Francúzskom (2:3). Hráči tak dlho tŕpli pri čakaní na konečný verdikt. "Ja som bol dosť v strese, čakali sme na to celý deň. Bol som s priateľkou na grilovačke a povedal mi to jej otec. Veľmi som sa potešil. Inak som to príliš nesledoval, len občas som pozrel do telefónu. Je to pre mňa splnený sen, odmalička som chcel reprezentovať Slovensko na majstrovstvách sveta. Nečakal som, že to príde takto skoro. Je to skvelé. Pred sezónou to síce bol jeden z mojich cieľov, síce sa to nevyvíjalo presne tak, ako som plánoval, ale nakoniec sa mi to podarilo," povedal Fehérváry.

Nomináciu na MS spočiatku nečakal a prišiel sa "len ukázať" trénerom. "S mojou formou v príprave som bol spokojný, ale myslím si, že mám stále na viac. Najprv som nečakal, že by som sa sem mohol dostať, až tak ku koncu. Zo začiatku som to bral tak, že je super, že som dostal šancu ukázať sa v prípravných zápasoch. Nakoniec sa to podarilo." Mladý obranca si pochvaľuje aj herný štýl, ktorý od svojich zverencov vyžaduje Ramsay. "Osobne mi takýto aktívny systém vyhovuje, niečo podobné hráme aj vo Švédsku. Snažím sa plniť čo najviac pokyny od trénerov. Hrať jednoducho, zodpovedne, a keď tak niečo vytvoriť."

V prípravných dueloch sa najviac objavoval po boku najskúsenejšieho hráča v kádri Dominika Graňáka, ktorý cestuje už na svoje dvanáste MS. Veľa od neho pochytil a aj tejto úspešnej spolupráci vďačí za miestenku v mužstve. "Zatiaľ vôbec neviem, s kým budem vo dvojici na MS, ale bol by som veľmi rád, keby ma dali s Dominom. Je to naozaj veľmi skúsený chalan, vie mi poradiť, máme dobrý vzťah a myslím si, že by to bolo skvelé," uviedol.

Slováci odštartujú svoje účinkovanie na 82. MS federálnym derby s Českom, ktoré má vždy špeciálny náboj. "Včera som si pozeral ich nomináciu, majú tam tiež nejakých mladých chalanov a celkovo dobrý tím. Teším sa na tento zápas. Myslím si, že budem mať troška trému, ale pokúsim sa dať čo najrýchlejšie do pohody. Teším sa na každý jeden zápas, dúfam, že budem hrať čo najviac a chcem čo najviac pomôcť tímu," pokračoval Fehérváry, ktorý verí, že sa Slovákom podarí prebojovať do vyraďovacích súbojov. "Síce sme sa nebavili o konkrétnom tímovom cieli, ale pre mňa je to určite postup do štvrťfinále, a ak sa to podarí, ísť čo najďalej," dodal.