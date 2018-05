TASR

Česká vláda podporí investíciu BMW do testovacieho centra

Automobilka chce v západných Čechách postaviť testovacie centrum za 250 miliónov eur. Jeho súčasťou má byť 100 kilometrov testovacích tratí a rôzne zariadenia na celkovej ploche 525 hektárov.

Na archívnej snímke logo automobilky BMW na budove sídla spoločnosti v Mníchove. — Foto: TASR/AP

Praha/Mníchov 30. apríla (TASR) - Česká vláda chce podporiť veľkú investíciu nemeckej automobilky BMW na západe krajiny sumou 18,75 milióna eur.

Vláda schválila memorandum o spolupráci s BMW, ktoré by malo umožniť tento investičný stimul. Automobilka chce v západných Čechách pri Sokolove postaviť testovacie centrum za 250 miliónov eur. Jeho súčasťou má byť 100 kilometrov testovacích tratí a rôzne zariadenia na celkovej ploche 525 hektárov.

Investičný stimul môže mať formu daňových úľav alebo rekvalifikácie zamestnancov. Testovacie centrum by malo vytvoriť niekoľko stoviek pracovných miest a podľa aktuálneho plánu by sa malo dostať do prevádzky v poslednom kvartáli 2022.