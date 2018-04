TASR

Ako sa nováčikovia prijali účasť na MS: Bondra nejedol celý deň

Traja Popradčania sa na svetovom šampionáte predstavia po prvý raz.

Patrik Svitana, archívna snímka. — Foto: Teraz.sk/Facebook HK Poprad

Piešťany 30. apríla (TASR) - Najpočetnejšie zastúpenie z tímov slovenskej Tipsport Ligy majú v nominácii na svetový šampionát v Dánsku Popradčania. Patrik Svitana a Dávidovia Buc a Bondra si na MS zahrajú po prvý raz. V príprave patril ich útok medzi najlepšie, no ich nominácia je prekvapivejšia o to viac, že v klube spolu v jednej päťke nehrávali.

Každého z nich zastihla informácia na inom mieste. "Ja som práve s manželkou sťahoval veci do nového domu, keď som sa to dozvedel," povedal Svitana pre TASR. Ten vzápätí oznámil radostnú správu aj svojmu spoluhráčovi Dávidovi Bucovi. "Ja som sa venoval synovi, do toho mi zavolal Paťo, že ideme. Veľmi ma to potešilo. Darilo sa nám v príprave, robili sme veci, ktoré od nás tréner chcel. Verím, že v tom budeme pokračovať aj na MS," povedal Buc, ktorý verí, že popradský útok zostane pokope aj na šampionáte. "Dali sme nejaké góly, myslím, že tréner nemá dôvod nás rozdeliť. Ale samozrejme rozhodnutie je iba na ňom a my ho budeme rešpektovať."

Najmladší z trojice dvadsapäťročný Dávid Bondra čakal na správu o nominovaní na MS u starých rodičov. "Môj sen je splnený. Vážne som to nečakal. Celý deň som nemohol jesť. Bol som veľmi nervózny, správu som sa dozvedel u babky a dedka," uviedol Bondra. Jeho úspech potešil aj otca Petra, bývalého vynikajúceho slovenského reprezentanta, strela zlatého gólu na MS 2002 v Göteborgu: "Otec hral práve golf, ale gratuloval mi a je na mňa veľmi hrdý. Aj s maminou prídu pozrieť do Dánska."

V klube počas sezóny spolu v jednom útoku nehrávali, v príprave si však skvele sadli a na ľade si rozumeli. "Som rád, že budeme na MS spolu. Verím, že sa nám tam bude dariť," poznamenal Bondra, ktorý však nerieši štatistiky slávneho otca. "Ja sa nepozerám na to, čo dokázal môj otec. A ani ma nezaujímajú kanadské body. Ja budeme robiť všetko pre to, aby bol úspešný náš tím."

Svitana si premiérové štarty v A-tíme Slovenska pripísal vlani v Dánsku, keď Slováci v príprave na MS 2017 triumfovali dva razy 2:0. "Vlani v Dánsku prvé štarty za Slovensko a teraz v tej istej krajine moje prvé MS, takže je to akési déja vu," povedal Svitana, ktorý si tak osudovú krajinu chce pozrieť aj ako turista: "Určite v čase voľna niečo s chalanmi vymyslíme a pôjdeme si Kodaň pozrieť. Zatiaľ som ešte nehľadal, čo by som chcel vidieť."