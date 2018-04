TASR

Dnes o 18:49 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Slovenskí hokejisti sú pred MS dobre naladení a zdravotne v poriadku

Hráči sa dozvedeli konečnú nomináciu v nedeľu poobede, každý na ňu netrpezlivo čakal.

Na snímke hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay počas brífingu na zraze slovenskej hokejovej reprezentácie pred majstrovstvami sveta v Dánsku. Piešťany, 30. apríla 2018. — Foto: TASR – Martin Palkovič

Piešťany 30. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti sa zišli na pondelňajšom záverečnom zraze pred majstrovstvami sveta v Piešťanoch v dobrej nálade a bez zdravotných problémov. Z 25-ky, ktorá pocestuje do Dánska, meškal iba útočník Juraj Mikúš, zdržala ho dopravná nehoda cisterny s benzínom na diaľnici D1, no k tímu sa pripojil neskôr popoludní. Slováci si v pondelok odkrútili jednu tréningovú jednotku, v utorok mali na pláne voľný deň a v stredu už odjazd do dejiska šampionátu i úvodný tréning na hlavnej ploche Royal Arény v Kodani.

Z hráčov v pondelok už opadla nervozita z čakania na nomináciu, keďže tréner Craig Ramsay a generálny manažér Miroslav Šatan ju oznámili v nedeľu podvečer. Z kádra, ktorý odohral posledné prípravné zápasy s Francúzskom, vypadli obranca Juraj Valach a útočník Tomáš Hrnka. "Bolo to veľmi ťažké. Každý, kto sem prišiel, hral veľmi dobre. Toto nikdy nie sú ľahké rozhodnutia. Chcem sa poďakovať každému za prácu, ktorú tu odviedol," povedal Ramsay.

V slovenskom kádri figurujú tri posily zo zámorskej NHL - obrancovia Christián Jaroš, Andrej Sekera a útočník Tomáš Jurčo. V prebiehajúcej sezóne si v KHL zahrala štvorica Michal Čajkovský, Marek Ďaloga, Juraj Mikúš a Pavol Skalický, ktorý ju odštartoval v drese Slovana a potom získal extraligový titul v Banskej Bystrici. Denis Godla prišiel z fínskej KalPa Kuopio a Martin Fehérváry zo švédskeho IK Oskarshamn. Najväčšie zastúpenie má česká extraliga, ktorá dodala do Ramsayho výberu dvanásť hráčov, z domácej Tipsport Ligy prišlo sedem hokejistov. Dokopy sú v kádri traja brankári, osem obrancov a 14 útočníkov. Dvanásť z nich sa predstavilo aj na februárovej zimnej olympiáde v Pjongčangu, deviati zažijú premiéru na svetovom šampionáte.

Množstvo hráčov zo súčasného kádra bolo v tíme od začiatku záverečnej prípravy. "Určite im to pomohlo. Dosť hráčov hralo v príprave, ale aj na olympiáde. Je to dôležité pri tvorení tímu. Máme o tých hráčoch viac informácií. Máme ich detailne zmapovaných. Myslím si, že je dôležité aj to, že sme dali šancu mladým hráčom. Napríklad Fehérváry, vôbec som ho nepoznal, ale hral veľmi dobre a zaslúžil si miestenku na šampionáte," povedal Ramsay.

V príprave sa predstavili dva kompletné útoky z tipsportligových klubov. Kým z kádra Nitry sa na šampionát nakoniec dostal len Michal Krištof (HK Nitra), do Kodane sa prebojovalo kompletné popradské trio - Dávid Bondra, Dávid Buc a Patrik Svitana. "Keď si vezmeme celkovo všetky prípravné zápasy, oni boli naša najlepšia lajna. Prekvapili ma, spolu hrali výborne a zaslúžili si šancu hrať na majstrovstvách. Robili to, čo sme od nich chceli, navyše tvorili hru a dávali góly," povedal o popradskej formácii Ramsay.

Ku konkrétnym cieľom na šampionáte sa hlavný kormidelník vyjadrovať nechcel, povedal len: "Chceme hrať najlepšie ako vieme."

Ramsay zoberie do dejiska MS dokopy 25 hráčov, nie všetkých ale musí napísať hneď na šampionátovú súpisku. Reglement mu nariaďuje pred prvým zápasom na turnaji zapísať na ňu minimálne dvoch brankárov a pätnásť korčuliarov. Najviac môže uviesť na súpisku 22 korčuliarov a troch brankárov.

Vedenie reprezentácie ešte v nedeľu kontaktovalo aj Petra Cehlárika a Tomáša Záborského, ani jeden z nich sa však nakoniec na MS nepredstaví "Nie sú v stave, aby nás mohli posilniť na svetovom šampionáte. Cehlárik má zápalový problém, ktorý mu znemožnil odohrať aj posledný zápas v AHL. Tomáš Hrnka to mal veľmi ťažké, pretože mal iba jeden zápas na to, aby presvedčil trénera a navyše prišiel unavený z náročnej finálovej série. Valach nás sám požiadal, aby sme ho uvoľnili z rodinných dôvodov," povedal na zraze povedal generálny manažér Miroslav Šatan.

Bývalý reprezentant verí, že súčasný tím je silnejší ako ten, ktorý sa predstavil na ZOH v Pjongčangu, ale rovnako ako Ramsay, ani on sa nechcel vyjadrovať bližšie ku konkrétnym cieľom. "Podľa mňa je to silnejší tím ako na olympiáde, ale myslím si, že každé jedno mužstvo bude silnejšie ako bolo v Pjongčangu, pretože všetky majú hráčov z NHL. My máme mužstvo, v ktorom budeme musieť bojovať jeden za druhého a ukázať tímového ducha. Neočakávam, že by niekto z hráčov nejako extrémne ťahal mužstvo. Všetko bude závisieť od toho, ako budeme spolu bojovať," dodal Šatan.

Hráči sa dozvedeli konečnú nomináciu v nedeľu poobede, každý na ňu netrpezlivo čakal. "Ja som sa ju dozvedel od mamy, pretože som bol práve s priateľkou v kine. Bol som nervózny a som rád, že tu môžem byť," povedal Mário Grman, ktorý sa na svetovom šampionáte predstaví premiérovo. Dvadsaťjedenročný obranca absolvoval celú prípravu. "Nečakal som, že by som sa mohol prebojovať až na MS. Ale postupne, ako si ma tréneri nechávali v príprave, som začal cítiť šancu."

Dávid Buc sa radostnú správu dozvedel od klubového spoluhráča Patrika Svitanu. "Ja som sa venoval synovi, do toho mi zavolal Paťo, že ideme. Veľmi ma to potešilo," povedal.

Slováci odohrajú svojich prvých sedem zápasov v kodanskej A-skupine. Odštartujú v sobotu 5. mája o 20.15 h pikantným derby s Čechmi, teda rovnako ako v Minsku 2014, kde úvodný zápas so západným susedom prehrali 2:3 po predĺžení. Potom ich v priebehu piatich dní čakajú tri súboje s tímami, ktoré veľa povedia o tom, či budú hrať Ramsayho zverenci o postup. V nedeľu opäť vo večernom čase sa stretnú so Švajčiarmi, po dni voľna ich čakajú Rakúšania (16.15) a po ďalšom voľnom dni narazia vo štvrtok 10. mája na Francúzov (16.15). Piatym súperom SR budú úradujúci majstri sveta Švédi (12.15) a po dni voľna ich čaká záverečný východoeurópsky dvojboj, v pondelok 14. mája sa stretnú so zbornou (16.15) a v utorok v rovnakom čase s Bieloruskom.

Nominácia SR na majstrovstvá sveta v Dánsku (Kodaň a Herning):