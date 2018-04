TASR

Dnes o 18:48 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Hotely v portfóliu BHP dosiahli vlani nárast tržieb

Hotely v portfóliu Best Hotel Properties dosiahli vlani nárast tržieb aj prevádzkový rast

— Foto: BHP

Bratislava 30. apríl (OTS) - Hotelierska skupina Best Hotel Properties a.s. (BHP) vlani úspešne ukončila významnú akvizíciu na londýnskom trhu, keď na začiatku roka získala 45-% podiel v hoteli Double Tree by Hilton Westminster. Zároveň všetky aktíva v portfóliu skupiny BHP dosiahli nárast tržieb aj prevádzkový rast.

„Ku koncu minulého roka skupina BHP vlastnila alebo manažovala takmer dve tisíc hotelových izieb na štyroch európskych trhoch. Teší nás, že všetky hotely v našom vlastníctve, či správe, patria medzi trhových lídrov vo svojich kategóriách,“ komentoval hospodárske výsledky za rok 2017 Branislav Babík, predseda predstavenstva BHP. Dodal, že celkové tržby hotelov v portfóliu BHP spolu s tržbami hotelov mimo vlastníckej štruktúry, ktoré skupina manažuje, po prvýkrát spolu presiahli hodnotu 100 miliónov EUR.

V roku 2017 zaznamenala skupina BHP rast konsolidovaných výnosov o 12 % na viac ako 56,4 mil. EUR. EBITDA skupiny z hotelovej činnosti narástla o 35 % na takmer 17,4 mil. EUR. „EBITDA marža z hotelovej činnosti bola na úrovni 31 %, čo považujeme za veľmi dobrý výsledok, porovnateľný s top svetovými hotelierskymi spoločnosťami,“ vysvetlil Branislav Babík.

Historicky najvýznamnejší hotel v portfóliu skupiny z pohľadu výšky výnosov, pražský InterContinental, vykázal už piaty rok medziročný rast hlavných prevádzkových ukazovateľov, čo sa prejavilo na vyšších tržbách. Tie vzrástli medziročne o 12 % na 28,4 mil. EUR. Ukazovateľ EBITDA narástol o 13 % na 12,1 mil. EUR. „Sme radi, že hotel si dlhodobo udržuje pozíciu medzi lídrami pražského hotelového trhu v ukazovateli RevPAR – teda v tržbách za dostupnú izbu a pravidelne prekonáva svojich konkurentov v rýchlosti rastu tohto ukazovateľa,“ doplnil predseda predstavenstva.

Grand Hotel River Park, a Luxury Collection Hotel Bratislava dosiahol vlani vďaka pozitívnemu vývoju na trhu významný rast obsadenosti. Hotel vykázal nárast RevPAR a zároveň aj rast tržieb o takmer 8 % na 8,3 mil. EUR. EBITDA hotela sa medziročne zvýšila a dosiahla 1,6 mil. EUR. Hotel, ktorý BHP manažuje na základe zmluvy o frančíze so spoločnosťou Marriott International, je dlhodobým lídrom na trhu luxusných hotelov v Bratislave.

Moskovský hotel Baltschug Kempinski, o predaji ktorého skupina stále rokuje, a preto ho podľa pravidiel medzinárodného výkazníctva IFRS vykazuje ako samostatný segment, ukončené činnosti, dosiahol najmä vďaka rastu cien na trhu, efektívnejšej prevádzke a priaznivému vývoju výmenného kurzu ruského rubľa rast tržieb o 13 % na 16,4 mil. EUR. Rástla aj EBITDA, a to o 48 % na 5,9 mil. EUR. Hotel dlhodobo patrí medzi top luxusné hotely na lokálnom trhu a vďaka svojej vynikajúcej polohe a histórii patrí medzi ikonické nehnuteľnosti v Moskve.

Keďže v londýnskom hoteli Double Tree by Hilton Westminster vlastní BHP nekontrolný podiel, výsledky hotela priamo nevstupujú do konsolidácie skupinových tržieb ani EBITDA z hotelovej činnosti, ale v rámci konsolidovaných výsledkov Skupiny sa vykazujú len ako investícia. „Teší nás, že tento nový hotel v našom portfóliu vlani dosiahol vďaka rastu obsadenosti aj priemerných cien nárast tržieb o 5 % na 27,2 mil. EUR aj EBITDA, a to o 5 % na 11,6 mil. EUR,“ doplnil Branislav Babík.

Vzhľadom na vývoj tržieb od začiatku tohto roka a počty rezervácií sa podľa predsedu predstavenstva BHP dá predpokladať aj v nasledujúcom období medziročný rast výnosov na všetkých trhoch, kde BHP pôsobí. „Ostáva pre nás prioritou naša snaha o rozvíjanie know-how v oblasti hotelového manažmentu a naďalej sa pozeráme aj na nové investičné príležitosti na zaujímavých trhoch,“ uzavrel Branislav Babík.

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát