Aká letná dovolenka je pre vás najlepšia?

Dovolenka – slovo, ktoré pozná asi každý z nás, ale každý po svojom. Pre niekoho je to vytúžený zaslúžený relax, pre iného možno iba čas navyše, kde sa dá stihnúť všetko to, čo nestihol počas víkendu či chvíľ voľna. Vtedy sa dovolenka mení na ďalšiu povinnosť a míňa sa s účinkom...

Význam odpočinku pre človeka

Iba oddýchnutý človek dokáže zvládať svoje povinnosti tak, ako sa to od neho očakáva. Ľudia však nie sú žiadne stroje, hoci dnešná doba ukazuje, že moderný človek toho musí veľa zvládnuť. Nápor práce, záväzky voči rodine by mal znášať akosi automaticky. Povedzme si na rovinu, kto to aj reálne dokáže? Najvhodnejšia doba na relax je, samozrejme, leto. Obvykle to je aj čas prázdnin, vyčerpávania dovoleniek, čas v prostriedku roka, skrátka je to ideálna chvíľa na príjemnú letnú dovolenku. Už dávno neplatí, že človek má vyhľadávať na dovolenke opak toho, čo robí v bežnom živote. Príliš veľké zmeny totiž môžu mať opačný efekt. Ľudia pracujúci vo veľkom kolektíve, vyhľadávajú miesta pokojné, kde môžu úplne vypnúť, súsetrediť sa na svoje myšlienky, plány,na svojich najdrahších. Chcú dobehnúť všetko to, na čo nemali čas počas roka. Preto by si mali dávať pozor, sami najlpešie poznajú svoju kondíciu a telo. Vyčerpať sa v čase venovanom relaxu a oddychu nie je správna voľba. Stres už predsa číha na každom kroku, je to náš neviditeľný nepriateľ, ktorý nám narúša zdravie, psychickú pohodu a schopnosť užívať si život plnými dúškami.

Ktorú si vybrať?

Nie je správne vyberať si dovolenku podľa toho, čo je aktuálne „in“. Každý sme predsa jedinečná bytosť so svojimi náladami, záujmami a potrebami. Niekoho baví šport a druhý si radšej siahne po dobrej knihe. Niekto by najradšej vyskúšal všetky atrakcie mesta a iný potrebuje pre svoj oddych slnko, opaľovací krém a slúchadlá v ušiach. Deti potrebujú ihriská, zábavu, rôzne aktivity, miesta, kde uvidia všetko, čo majú rady a čo ich zaujíma, pláž, kde môžu behať bosé, a čo najbezpečnejšie prostredie, aby si to užili aj ony, aj rodičia bez zbytočných obáv a neustáleho stráženia. Potom sú tú tí, ktorí si nechcú nechať ujsť krásy mesta, pamiatok, histórie, ale aj takí, čo miesto prírody radšej fotografujú veľkomestá a sú fascinovaní výškami a modernou dobou. Niekto má rád hory a niekto otvorený priestor. Niekoho láka exotika, zatiaľ čo ďalší ostáva verný známemu prostrediu alebo zvykom. Pre niekoho dovolenka znamená len „vyhodiť si z kopýtka“, ísť sa niekam zabaviť, spoznať nových ľudí, zažiť vzrušenie,zábavu, diskotéky a párty na pláži každú noc.

Ideálna dovolenka by mala byť taká, na ktorú budete ešte dlho spomínať. Psychológovia radia chodiť na dovolenku s partiou, práve kvôli tomu, aby boli uspokojené potreby všetkých účastníkov a mali umožnené sa podeliť o svoju radosť s osobou, s ktorou im je naozaj dobre.