Zvládnite Excel funkcie ešte pred pracovným pohovorom

Po úspešnom dokončení takéhoto kurzu získate nielen vedomosti a zručnosť v práci s týmto programom, ale získate aj uplatnenie a rozšírite tak svoje pole pôsobnosti.

Aj vy máte v životopise v kolónke „Počítačové znalosti“ pri programe MS Excel napísané iba začiatočník? Aj vám sa krúti hlava pri otvorení tabuliek a ešte viac, pokiaľ s nimi máte pracovať? Sú Excel funkcie pre vás španielskou dedinou? Chcete sa vzdelávať a nadobudnuté vedomosti následne využiť aj v pracovnom živote? V tom prípade sú online kurzy Excelu pre vás tým pravým. Tak prečo túto možnosť nevyužiť? V tomto článku vám ukážeme, v čom vám kvalitný online Excel kurz pomôže a čo ním získate.

Lepšie uplatnenie na trhu práce

Práve zručnosti z programov MS Office patria k najvyžadovanejším schopnostiam, ktoré firmy požadujú. S MS Word alebo MS Excel sa pracuje skoro všade, kde sú potrebné administratívne práce. Excel funkcie na prvý pohľad môžu vyzerať jednoducho, no pravda je iná. Všetky vzorce, úpravy a prácu s nimi je dôležité sa najprv naučiť. A práve online kurzy MS Excel vám v tom pomôžu.

Po úspešnom dokončení takéhoto kurzu získate nielen vedomosti a zručnosť v práci s týmto programom, ale získate aj uplatnenie a rozšírite tak svoje pole pôsobnosti. Otvoria sa vám viaceré dvere na pracovné pozície, ktoré by ste bez schopnosti ovládať Excel mali zatvorené.

Ak chcete vo svojom pracovnom živote postupovať vpred, vzdelávanie je nevyhnutným krokom. Vzdelávajte sa neustále a v čo najširšom spektre. Naše online kurzy sú navyše cenovo veľmi výhodné. Využite príležitosť, ktorá sa nenaskytuje tak často!

Šťavnatý životopis vďaka certifikátu z Excel kurzu

Stará pravda hovorí – čím viac toho v životopise máte, tým lepšie. Vo svojom životopise je dobré uviesť každú schopnosť a zručnosť, ktorú máte. A vďaka rýchlym online kurzom si zo svojho životopisu môžete vybudovať silný základový kameň, ktorý vás dostane na vaše vytúžené pozície.

Napriek tomu, aké sú dôležité, tak Excel funkcie neovláda každý. Toto je vaša príležitosť. Predsa len lepšie vyzerá slovo „pokročilý“ alebo „expert“, než „začiatočník“. Je to hra so slovíčkami, no zamestnávateľovi o vás veľa povie a vy tak zvýšite svoje šance na prijatie do nového zamestnania.

Čo je však najlepšie – nebude to iba na papieri, ale aj reálne vo vašej hlave. Všetko, čo sa naučíte potom budete vedieť v praxi využiť a dokázať nielen zamestnávateľovi a kolegom, ale aj sebe, že na to naozaj máte a že online kurz MS Excel vám skutočne pomohol. A to je ešte lepšie, ako iba bonus do životopisu!

Učte sa Excel funkcie z pohodlia domova

Čo je najlepšie na Excel online kurzoch? No predsa to, že nemusíte nikam chodiť! Učíte sa z pohodlia svojho domova, kedykoľvek chcete, v posteli s kávičkou v ruke. Online kurzy Excelu sú plne flexibilné, a tak sa môžete sami rozhodnúť, kedy sa budete učiť, kedy budete mať prestávku a koľko bude vaša súkromná domáca hodina trvať. Odpadá tak dochádzanie na miesto vzdelávania a časové obmedzenia, ktorým sa musíte prispôsobovať.