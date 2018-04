Inzercia

Dnes o 18:05 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Vliesové tapety na stenu zútulnia váš domov

Nič vám neoživí domov rýchlejšie a lepšie ako vliesová tapeta. Možno ste práve v situácii, že už máte svoje kráľovstvo zariadené, ale vravíte si, že tomu ešte niečo chýba. Niečo, čo za celou parádou dá ešte jednu veľkú bodku – tapeta.

Skúste to s luxusnými vliesovými tapetami

Mnohými ľuďmi, najmä pre zlú informovanosť a prevládanie starodávnych názorov, býva tapeta často nenávidená. Vyhlasujú, že stena pod ňou nemá kyslík a že miestnosť nedýcha. Túto mienku treba vyvrátiť, pretože moderné tapety sú nielen estetické, ale aj praktické. Steny dýchajú a dokonca držia dobre pokope. Predstavujú veľmi praktické riešenie, ako zakryť nudnú bielu stenu obzvlášť efektným spôsobom, rýchlo, jednoducho, moderne alebo klasicky, skrátka tak, aby ste boli spokojní v prvom rade vy a v neposlednom rade každý, kto k vám príde. Luxusné vliesové tapety ohúria každého, kto vie oceniť dobrý vkus. Do bytu alebo firmy, hodia sa naozaj všade.

Čím sú také výnimočné?

Čaro vliesových tapiet nespočíva len v ich originalite a materiáli, z akého sú vyrobené, predovšetkým tkvie v ich praktickosti. Pokiaľ vás tapeta omrzí, jednoducho ju stiahnete bez akejkoľvek námahy a poškodenia steny. Nie je to úžasné, vytvárať nový pocit z domova v priebehu pár minút? Nahradením novej originálnej ozdoby máte raz-dva o zmenu postarané! Obzvlášť luxusné tapety všetkým ukážu, že máte dokonalý štýl. Dnes už nie je problém nájsť kúsky presne podľa vášho gusta. Pokiaľ máte radi glamour štýl, popozerajte sa najmä po tapetách s trblietkami, s leskom alebo so zamatom. Čo môže pôsobiť luxusne? Veľké vzory, sýte zaujímavé farby, moderné ornamenty, obrovské kvetiny – možností je veľa, treba si len vybrať, čo sedí práve vám.

Ďalšie výhody

Trh ponúka obrovské množstvá farieb, štýlov, takže aj tí najnáročnejší si prídu na svoje. Luxusné vliesové tapety sú vyrobené z netkaného textilu, sú odolné voči slnečným lúčom, a preto si zachovávajú farebnú stálosť a sýtosť, sú odolné aj voči poškriabaniu alebo potrhaniu, zabraňujú vzniku plesní a sú aj bezpečné, pretože sú minimálne horľavé. Nalepiť sa dajú takmer všade – ideálne na vystierkovanú nenamaľovanú stenu – a zvládne to každý. Internet ponúka veľa videí s návodmi, ako nalepí tapetu aj neprofesionál. Chce to trocha tréningu a vôľu. Potrebujete len pár vecí, a to meter, nožnice, štetec a lepidlo na tapety, ktoré je dostupné aj v hobby marketoch – najlepšie Ovalit TM. A ak si neveríte, odporúčame skúsených tapetárov. Okrem steny môžete tapety lepiť aj na sadrokartón či OSB dosku a vhodné sú do každej miestnosti, pokojne aj do kuchyne alebo do kúpeľne. Tento materiál z celulózových a syntetických vlákien vás nikdy nezradí, má len jedinú nevýhodu – a tou je vyššia cena, ako sme zvyknutí napríklad pri papierových tapetách. Za kvalitu si však musíme priplatiť, ale rozhodne to bude stáť za to!