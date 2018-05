Dobré noviny

Piráti zakotvia na Slovensku!

O svojich dobrodružstvách príde na Slovensko porozprávať prezident Sea Shepherd Italy, Andrea Morello.

Ilustračné foto. — Foto: seashepherd.it

Nelegálni lovci zabíjajú každú hodinu už takmer vyhynuté živočíchy zo zdevastovaného oceánskeho sveta. Ich jediná smola je, keď narazia na lode s pirátskymi vlajkami. V tej chvíli už o nich vedia novodobí piráti, členovia svetovej ekologickej organizácie Sea Shepherd. Začnú pytliakov prenasledovať a nepustia sa ich, pokiaľ sa nevzdajú... alebo ich nelegálna rybárska loď neskončí na dne oceánu. O svojich dobrodružstvách príde na Slovensko porozprávať prezident Sea Shepherd Italy, Andrea Morello.

Andrea Morello. Foto: ilbuiooltrelasiepe.wordpress.com

Staré časy, keď bojovali rybári s veľrybami rovný boj, sú už dávno za nami. Obyčajné harpúny neexistujú, teraz je boj odlišný. Lovci veľrýb používajú sonary, GPS a harpúnové delá s výbušnými hlavicami. Vyhliadnutá veľryba nemá žiadnu šancu uniknúť. A to všetko s tichou legalizáciou vlády. Japonsko, Nórsko a Island sú posledné štáty na svete, kde sa ešte stále veľryby zabíjajú. Oficiálne ich smrť vraj potrebujú na výskum. Vedecké alibi im zabezpečuje beztrestné zabitie až tisíc kusov veľrýb ročne! Pritom je dokázané, že veľrybie mäso končí ako pochúťka na tanieroch Japoncov namiesto v laboratóriách. „Aká veda?! To je vrchol pokrytectva. Je to asi rovnaký nezmysel, akoby ste Da Vinciho obraz Mona Lisa chceli ochrániť tým, že ho rozrežete na kúsky, aby ste ho ‚odborne preskúmali‘,“ hovorí Paul Watson, šéf radikálnej organizácie Sea Shepherds [Morský pastier].

Ilustračné foto. Foto: seashepherdglobal.org

Paul patril od roku 1970 k spoluzakladateľom Greenpeace. O sedem rokov sa s organizáciou rozišiel a založil si vlastnú, ktorej cieľom je ukončiť ničenie oceánskej fauny a flóry ako aj ich zachovanie pre budúce generácie. ,,Morskí pastieri’’ potopili už desiatky lodí, ktoré lovili veľryby. Radikáli zo Sea Shepherd sú rozšírení po celom svete, podporovaní výhradne verejnosťou. Ich pirátska flotila už teraz obsahuje 11 lodí, vrtuľník a prieskumné drony. Natočili aj reality show, kde ukázali, ako ich vojna na mori prebieha. Okrem boja proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, odstraňujú stovky kilometrov smrteľných rybárskych sietí. Na súši zase zhromažďujú dôkazy, ktoré neskôr pomáhajú usvedčiť pytliakov.

Ochraňujú ohrozené korytnačie hniezda, menia zákony, za posledné roky zastavili odchyt morských cicavcov vo Francúzku a odstraňujú tony nebezpečného morského odpadu z pláží po celom svete. Aktuálne operácie majú za cieľ zastavovať vyvražďovanie veľrýb a delfínov na Faerských ostrovoch a chcú definitívne ukončiť nelegálny transport žraločích plutví v juhovýchodnej Ázii.

Pytliaci nie sú jedinou hrozbou oceánov. Sea Shepherd pred pár dňami vypustili do sveta novú mrazivú kampaň na záchranu oceánskej fauny. Kampaň v spote spracúva problém plastového odpadu, ktorý predstavuje obrovské riziko pre všetko živé v oceánoch a moriach. Zobrazuje smutnú realitu zvierat doslova uväznených v plaste. ,,Na vine sme my ľudia, ktorí sme svetu predstavili túto smrtonosnú látku. Ak nezakročíme, čoskoro bude v oceánoch viac plastov ako živočíchov,” komentuje myšlienku kampane Alex Cornelissen, CEO Sea Shepherd Global.

Príďťe si na festival Ekotopfilm - Envirofilm vypočuť dobrodružné príbehy jedného z členov svetoznámeho ochranárskeho zoskupenia. Andrea Morello vystúpi v Bratislave v utorok 1. mája o 19:00 v Hoteli Tatra. ,,Na to, aby sme ochránili naše oceány, potrebujeme pomoc. Bojovať za ochranu života v oceánoch je nevyhnutné kvôli záchrane nás všetkých,'' vyzýva Morello verejnosť. Vďaka Morellovi sa za roky dobrovoľnej práce rozšírilo povedomie o Sea Shepherd po celom Taliansku, kde má stovky nasledovateľov a dobrovoľníkov.