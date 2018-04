TASR

Dnes o 15:48 čítanie na minútu 0 zdieľaní Začal sa Ekotopfilm-Envirofilm, z vyše 1300 filmov diváci uvidia 86

Súčasťou festivalu sú ako vždy diskusie na dôležité ekologické témy.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR Alexandra Moštková

Banská Bystrica 30. apríla (TASR) – Najlepšie svetové dokumentárne filmy na tému ekológie, vedy, nových technológií, ochrany životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja prináša 45. ročník najstaršieho environmentálneho filmového festivalu na svete Ekotopfilm – Envirofilm, ktorý v pondelok otvorili v Banskej Bystrici. Návštevníci medzinárodného festivalu v Bratislave a v meste pod Urpínom budú mať do piatka (4.5.) možnosť vzhliadnuť 86 filmov z 33 krajín.

Ako konštatoval riaditeľ festivalu Peter Lím, za posledné roky dochádza k neuveriteľnému rozvoju environmentálneho filmového priemyslu a nesvedčí o tom len počet filmov, ktorých bolo v tomto ročníku prihlásených rekordných vyše 1300 z celého sveta.

"Z toho počtu vieme vybrať len zhruba 80 – 90 tých najkvalitnejších filmov do súťaže, ale každý jeden má takú kvalitu, ako keby bol rovno víťazný. O to ťažšie to má medzinárodná porota, ktorá posledný týždeň zasadala a vybrala 18, ktoré na konci tohto týždňa oceníme," zdôraznil Lím.

Podľa neho, hoci otvárajú nový ročník festivalu, ide o cirkulárny projekt počas celého roka a po celom Slovensku.

"Festival začína ako filmová súťaž v Banskej Bystrici a v Bratislave naraz počas piatich dní. Potom pokračujeme s programami celý rok, okrem prázdnin a Vianoc, vo všetkých krajských mestách a vybraných okresných. Už pred dnešným otvorením sa začal Junior festival, projekt, na ktorý sme najviac hrdí. Vzdelávame deti, ktorých je dokopy 70.000 sediacich ročne na festivale od šesť do 20 rokov. Od profesionálov zážitkovou formou získajú vedomosti na tému vody, energie, odpadov, lesov, čiže na vysoko aktuálne témy," priblížil Lím.

Súčasťou festivalu sú ako vždy diskusie na dôležité ekologické témy. V Banskej Bystrici sa bude hovoriť aj o tom, či naše stravovanie ovplyvňuje klimatické zmeny a kto reálne ohrozuje včely. V Bratislave sa zasa zamerajú na kvalitu vody v Bratislavskom kraji a zhodnocovanie odpadov. Návštevníci sa naučia, ako možno kompostovať v byte či na sídlisku.

V oboch mestách sa uskutoční tiež diskusia týkajúca sa stavu slovenských lesov, ktorá reaguje na spor medzi aktivistami a lesníkmi najmä v oblasti správy chránených území.

Viac informácií o festivale je na webe www.ekotopfilm.sk.