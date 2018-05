Dobré noviny

Dnes o 10:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Vedecky dokázané: Dôvod, prečo by ste sa všetci mali na 1. mája bozkávať pod čerešňou

Bozkávanie pod čerešňou na prvého mája má zmysel. Vytvorte sebe aj svojmu partnerovi nezabudnuteľný zážitok.

Ilustračné foto — Foto: Pinterest

BRATISLAVA 1. mája - Nie nadarmo sa hovorí o mesiaci máj, že je to lásky čas. Vonku je krásne, príjemné teploty a rozkvitnutá príroda láka von nielen zamilované páry. Prechádzky a posedenie vonku sú jednoducho to pravé orechové na kvitnutie lásky. Už roky sa traduje, že dievča, ktoré je pobozkané pod čerešňou, by malo mať dostatok lásky po celý rok. Prečo je ale pre ľudí prínosné bozkávať sa práve pod už spomínanou čerešňou?

Čaro je vo vôni kvetov

Preukázalo sa totiž, že ľudia reagujú na rôzne vône. Nezáleží vôbec na tom, či si ich prítomnosť uvedomujú. V porovnaní s mužmi majú ženy viac buniek v časti mozgu, ktorá je zodpovedná za spracovanie čuchových signálov. Množstvo výskumov preukázalo, že vône, ktoré sa ľuďom páčia, im dokážu vyvolať lepšiu náladu. Situácie, počas ktorých nás sprevádzali príjemné vône, si pamätáme a spomenieme si na ne takmer vždy, keď rovnakú vôňu zacítime znova. Vôňa rozkvitnutej čerešne patrí bezpochyby k tým príjemným. Neváhajte preto, zoberte svoju polovičku niekam von a venujte jej jeden krásny, sladký a najmä nezabudnuteľný prvomájový bozk. Ak sa k bozku zamieša aj vôňa čerešne, výskumy dokazujú, že dobrá nálada vás tak skoro neopustí.

Foto: Pexels

Fakty o bozkávaní

Prvý bozk sa na filmovom plátne objavil až v roku 1896 a to rovno vo filme s názvom Bozk.

Pri bozkávaní asi dve tretiny z nás nakláňajú hlavu doprava.

Pred tridsiatimi rokmi trval priemerný bozk 5 sekúnd. Dnes je tomu inak. Priemerná doba bozku trvá úžasných 8 sekúnd.

Bozk uvádza do pohybu 30 svalov na tvári. Vďaka bozkávaniu sa tak naša pokožka lepšie prekrví. Z toho vyplýva, že vďaka bozkávaniu pomalšie starneme a dokonca nám môžu zmiznúť prvé vrásky.

Bozkávanie zrýchľuje srdečný tep u mužov na 110 úderov za minútu, u žien je to 108.

Pri bozkávaní zatvára oči 97 percent žien a iba 37 percent mužov. Žeby strážili, či si na ich vyvolenú niekto nerobí zálusk?

Foto: Pexels

Niečo pre zdravie

Jeden dobrý a kvalitný bozk dokáže spáliť 2 až 3 kalórie za jedinú minútu bozkávania.

Bozkávanie posilňuje imunitu, znižuje možnosť výskytu zubného kazu, znižuje bolesť a bojuje proti zápalom prínosových dutín.

Muži, ktorí pred odchodom z domu pobozkajú svoju ženu, sa podľa vedcov dožívajú o päť rokov viac.

Rekord, tradície a štatistiky

Najdlhší bozk trval 58 hodín, 35 minút a 58 sekúnd. O tomto momente nechýba ani zápis v Guinessovej knihe rekordov.

Priemerný človek strávi bozkávaním 20 165 minút. V porovnaní s časom, ktorí strávime pred televízorom či hádkami je to žalostne málo.

Bozkávanie na ústa v minulosti ani náhodou neznamenalo prejav náklonnosti. Objavilo sa pred neuveriteľnými 2000 rokmi v Starom Ríme a iba preto, aby manželia po návrate domov z práce zistili, či ich manželka po celý deň nepopíjala.

Podľa štatistík priemerná žena pobozká približne 15 mužov, kým nenájde svojho pána dokonalého.

Belgičania to majú celkom náročné. Pri stretnutí s osobou približne rovnako starou sa pobozkajú na tvár jedenkrát. Ak sa vítatajú s osobou staršou o 10 a viac rokov, venujú jej tri bozky.

Bozkávanie dvoch osôb rovnakého pohlavia na verejnosti aj dnes mnohých poburuje. Prvý takýto bozk sa prekvapivo na televíznych obrazovkách objavil už v roku 1927. Išlo konkrétne o film z vojnového prostredia s názvom Wings. Bozkávali sa tu dvaja muži.

Zaujímavosť na záver

Viete, aké návody sa najčastejšie vyhľadávajú? Ak ste si doteraz mysleli, že to boli hudobné klipy alebo vlasové tutoriály, ste na omyle. Najčastejším vyhľadávaným návodom na youtube je „ako sa bozkávať“.