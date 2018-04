Dobré noviny

Dnes o 21:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Drsný a úprimný odkaz slobodnej mamičky ex-manželovi, ktorý odmieta platiť výživné, valcuje celý internet

Úprimný odkaz slobodnej mamičky pre bývalého manžela je dokonale výstižný.

LONDÝN 30. apríla - Rodičovstvo a výchova detí je sama o sebe veľmi náročná. Na tieto dennodenné trápenia sú však rodičia spolu. Sú ale aj prípady a nie je ich málo, kedy zostane na výchovu spoločných ratolestí matka sama. Nie vždy to musí dopadnúť zle, avšak povedzme si pravdu, aj také prípady sú a je ich veľa. Ako všetci dospelí vieme, keď rodičia dieťaťa pristúpia z akéhokoľvek dôvodu k ukončeniu ich vzťahu, súd ich rozvedie. Keď sa rodičia nedokážu na výške výživného dohodnúť, aj v tomto prípade zakročí súdna moc. Záväzné rozhodnutie ale neplatí pre každého. Niektorí frajeri chcú svoje bývalé polovičky potrestať, a tak im jednoducho peniaze na spoločné deti neposielajú. Rovnaký scenár zažívala aj mamička, ktorá svojmu bývalému manželovi napísala jasný odkaz.

Platíš na svoje deti!

Mladá žena, ktorá sa stará o dve spoločné ratolesti, zverejnila príspevok na sociálnej sieti. Ten sa v priebehu niekoľkých hodín stal internetovou senzáciou a vyslúžil si tisícky lajkov, komentárov a zdieľaní. Keď sa niekto čuduje reakcii ľudí, po prečítaní týchto slov pochopí. „Žiadnymi peniazmi z výživného, ktoré mi dávaš, neplatím za svoje dovolenky. Nepoužívam TVOJE peniaze, aby som platila svoje šaty a tvoje platby nefinancujú moju malú závislosť na proseccu. Tvoje ťažko zarobené peniaze mi nepomáhajú platiť členstvo vo fitku a nejdú na môj sporiaci účet (ktorý neexistuje). Dovoľ mi, aby som ti to vyhláskovala – všetky peniaze, ktoré platíš, aby si pomohol s výchovou detí, idú len a len na naše deti. Mám dve práce, aby som si mohla dovoliť financovať svoj vlastný život a aby som mohla platiť za naše deti. Je to jednoduché, no ty asi nie si schopný to pochopiť. Takže pravdepodobne štekáš pri zlom strome, keď mi zatrpknuto povieš, že by som mala „chodiť menej von“, v momente, ako sa ťa opýtam na výživné,“ znejú tvrdé no výstižné slová matky.

Úprimný odkaz mal aj ďalšie pokračovanie. Presne svojmu bývalému a zodpovednému manželovi objasnila, kam a na čo míňa peniaze, ktoré jej posiela v podobe výživného. Prezradila mu, že platí bývanie, kde spávajú a sú doma ich spoločné deti, financuje oblečenie aj hodiny plávania. Následne si neodpustila a priložila blok, ktorý presne poukázal na to, koľko stáli detské prezuvky. Vyzvala svojho bývalého manžela, no stále otca, aby si vyskúšal iba jeden jediný deň prejsť v jej topánkach. Od otca svojich detí nežiada nič viac ako 16 % z týždenného príjmu, ktoré mu boli súdom stanovené. „Ja viem, že neplatenie, neskoré platenie alebo platenie zlej sumy sú poslednými možnosťami kontroly, ktoré nado mnou máš. Musíš sa cítiť taký silný, keď meškáš s platením 5 dní, pretože môžeš a nie je nič, čo by som s tým ja mohla urobiť. Čo si to za chlapa,“ bezpochyby znechutene dodala.

Aby však nekritizovala len svojho podareného bývalého, spomenula aj orgány, ktoré by mali v takýchto prípadoch zasahovať, avšak nie vždy sa im to darí. Zúfala mamička sa od CMS (Child Maintanance Service) pomoci nikdy nedočkala, pričom práve tí sú tu na riešenie problémov spojených s platením výživného a alimentov. Páni, ktorí čítajú a našli sa v odkaze, zamyslite sa. Dieťa nie je hračka, nedá sa odložiť a nemôže za vaše problémy. Táto mamička v tom má úplne jasno a napísala to dokonale.