Karolína Plíšková sa odhlásila z turnaja WTA v Prahe

V 1. kole mala nastúpiť proti svojej sestre Kristýne Plíškovej.

Karolína Plíšková, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Praha 30. apríla (TASR) - Česká tenistka Karolína Líšková sa pre bolesti slabín odhlásila z antukového turnaja WTA v Prahe. Víťazka minulotýždňového podujatia v Stuttgarte bola v českej metropole nasadenou jednotkou a v 1. kole mala nastúpiť proti svojej sestre Kristýne Plíškovej.

"Som veľmi sklamaná a smutná, že nebudem môcť štartovať v Prahe. Môj turnajový program bol v uplynulých týždňoch príliš náročný. Cítim únavu a mám problémy so slabinami," citoval slová finalistky US Open z roku 2016 server idnes.cz. Pred turnajom v Stuttgarte Karolína Plíšková pomohla českému tímu k postupu do finále Pohára federácie, v priebehu uplynulých deviatich dní odohrala sedem zápasov.