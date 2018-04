Siedmy ročník Visegrad Film Forum bol svetový

Bratislava 30. apríla (OTS) - Päťdňový program, ktorý v neformálnej atmosfére prepája prednášky a premietania filmov uznávaných tvorcov so študentskou tvorbou, opäť potvrdil svoje výnimočné postavenie v kalendári kultúrnych podujatí.

Kameraman filmu Čierny jastrab zostrelený porovnal európsky a americký priemysel

Hneď po otváracom filme siedmeho ročníka Visegrad Film Forum, ktorým bol Tri farby: Modrá (1993) v hlavnej úlohe s francúzskou herečkou Juliette Binoche, sa kameraman Slawomir Idziak posadil pred publikum a porozprával o spolupráci s legendárnym režisérom Krzystofom Kieślovskim. Na druhý deň sa počas dvojhodinovej prednášky spojenej s diskusiou okrem iného vyjadril aj k významnej potrebe dramaturgie vo vnútri záberu. Svoje pôsobenie na podujatí zakončil diskusiou k hollywoodskej sci-fi klasike Gattaca (1997), v ktorej si zahrali mladí Ethan Hawke, Uma Thurman a Jude Law. Slawomir Idziak sa po celý týždeň venoval ambicióznym mladým filmárom na intenzívnom 5-dňovom workshope pre kameramanov a režisérov.

Art director Dunkirku prezradil zákulisie nakrúcania veľkofilmov

Islandský architekt Eggert Ketilsson ukázal divákom kde hľadať nevšedné lokality pre film a ako vznikajú tie najzaujímavejšie filmové kulisy. Vo svojej prednáške sa zameral na dva filmy, na ktorých spolupracoval s Christopherom Nolanom - Interstellar (2014) a Dunkirk (2017). Účastníci tak mali jedinečnú príležitosť vidieť aj vďaka fotografiám viac zo zákulisia vzniku veľkofilmov, pri ktorých sa použilo minimum špeciálnych efektov.

Strihač Harryho Pottera a ohnivej čaše prezradil filmárske triky

Britský strihač Mick Audsley svojim nenúteným a prirodzeným prejavom strhol pozornosť publika, keď odkryl kúsky zo svojej dlhoročnej kariéry. Zhrnul všetko od začiatkov na nezávislom filme Moja nádherná práčovňa (1985), cez prácu na Interview s upírom (1994) až po problematiku digitálneho strihu s vizuálnymi efektami na jednom z filmov o Harrym Potterovi. Potom si po takmer 15 rokoch spolu s divákmi pozrel snímku Terryho Gilliama 12 opíc (1995) zasadenú do postapokalytpického sveta. V kinosále potom prečítal, aké boli prvotné reakcie publika v roku uvedenia a porozprával ako sa v strižni pracuje s dielom, ktoré nemá lineárny dej, ale využíva viaceré časové roviny.

Dokumentarista, skladateľ a debutujúca režisérka

Veľká časť predposledného dňa Visegrad Film Fóra patrila majstrovi krátkych dokumentov Marcelovi Lozinskemu. Svoje pásmo krátkych filmov, v ktorom sa nachádzal aj 89mm from Europe, ktorý bol nominovaný na Oscara, popretkával prednáškou o observačnom dokumente a kráse všednej reality. Špeciálna kinoverzia úspešnej minisérie Horiaci ker (2013) pokračovala na druhý deň prednáškou skladateľa Antoniho Komasa Łazarkiewica, ktorý za spomínanú minisériu získal Českého leva. Łazarkiewic rozprával o inšpiráciách a procese vzniku filmovej hudby a momentoch, keď sa predstavy skladateľa o hudobnej zložke filmu úplne nezhodujú s tými režisérskymi.

Po prvýkrát sa študentskému publiku predstavila aj debutujúca francúzska režisérka Joan Chemla. Spolu s uvedením jej temnej film noir melodrámy If you saw his heart (2017) inšpirovala mladých ambicióznych filmárov prednáškou o možnostiach v európskej kinematografii.

Nové talenty

Zaujímavé diskusie, plné postrehov mladých filmárov, vznikali na stretnutiach študentov filmových škôl pod vedením kritikov z univerzity v Lodži. Svoje diela odprezentovali začínajúci filmári z českej FAMU Praha a slovinskej UL AGRFT Ľubľana, študenti z domácej pôdy FTF VŠMU Bratislava a ASU Sarajevo z Bosny a Hercegoviny, maďarskej SZFE Budapešť a fínskej OAMK Oulu či poľskej WRiTV Katovice a lotyšskej LMTA Vilnius.

Spot 2018 youtube:

Boiler o.z.

Spoluorganizátor: Filmová a televízna fakulta VŠMU

Finančná podpora: Medzinárodný vyšehradský fond, Audiovizuálny fond, Stredoeurópska nadácia, Bratislavský samosprávny kraj, Nadácia SPP

Partnerské školy: Filmová a televízna fakulta VŠMU Bratislava (FTF VŠMU Bratislava), University of Silesia v Katoviciach (WRiTV – Katovice), The Academy of Drama and Film Budapešť (SZFE Budapešť), Filmová a televízna fakulta Akadémie múzických umení v Prahe (FAMU Praha), The Academy of Theatre, Radio, Film and Television v Ljubljane (UL AGRFT Ljubljana), Oulu University of Applied Sciences v Oulu (OAMK Oulu), Lithuanian Academy of Music and Theatre vo Vilniuse (LMTA Vilnius), Academy of Performing Arts v Sarajeve (ASU Sarajevo)