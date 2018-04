Dominika Dobrocká

Lekári mu povedali, že už nikdy nebude chodiť. Čo však dokázal na svojej svadbe, rozplakalo všetkých prítomných

Chuť žiť a bojovať za lepší zajtrajšok je bezpochyby heslo mladého muža. Po vážnom zranení našiel svoju životnú lásku a prežil najkrajší deň svojho života.

— Foto: Instagram/Chrisanorton16

JUPITER 30. apríla - Mať krásnu svadbu s láskou svojho života je snom mnohých. Výnimkou nebol ani 26-ročný Chris Norton. Mladý muž však neveril, že tento krásny a výnimočný deň prežije. Dôvodom jeho pochybností bolo, že posledných sedem rokov svojho života strávil na invalidnom vozíku. Zdravému chlapcovi navždy zmenilo život zranenia, ktoré utrpel pri futbalovom zápase. Od tej chvíle zostal paralyzovaný od krku nadol. Zlé myšlienky však vyvrátila jeho milovaná Emily Summerová.

Zamilovaný pár si aj napriek úskaliam povedal svoje áno. Bolo to však oveľa emotívnejšie ako v iných prípadoch. To, že si dve hrdličky navždy sľúbili vernosť a lásku nebolo všetko. Chris sa po tvrdých tréningoch postavil vďaka svojej láske na nohy. Mladomanžel sa netají tým, že nehoda ho paradoxne spravila tým najšťastnejším mužom. „Nehoda ma priviedla k nej a to je to najväčšie šťastie,“ prezradil pre médiá.

Nešťastná nehoda

Stalo sa to v októbri roku 2010. Chris bol len pár mesiacov študentom vysokej školy, keď sa nečakane zranil na futbalovom zápase. Odniesla si to žiaľ jeho miecha. „Bol to pocit, akoby niekto vypol moje telo. Snažil som sa postaviť, no nešlo to,“ spomína na ťažký okamih mladý muž. Od lekárov si v nemocnici vypočul tú najhoršiu správu. Podľa ich vtedajších názorov mal Chris len trojpercentnú šancu na to, že ešte niekedy pohne akoukoľvek časťou tela od krku nadol. Po tak vážnej správe by sa pochopiteľne mnohí zložili, Chris však nebol ten prípad. Začal bojovať, chodil na rehabilitácie a už po roku tvrdého režimu sa dokázal vrátiť do školy.

Čo Chrisa však najviac desilo, bol fakt, že nikdy nenájde ženu, ktorá s ním bude chcieť prežiť zvyšok svojho života. „Chcel som byť manželom a otcom, no zároveň som nechcel predstavovať záťaž,“ opísal svoje pocity. Aj keď mal obavy, skúsil aplikáciu na randenie. Podarilo sa, skontaktoval sa s Emily a okamžite vedel, že toto je žena jeho života. „Jeho príbeh bol neobyčajný a jeho vôľa nevzdať sa bola úžasná. Vedela som, že nech sa deje čokoľvek, budeme v poriadku. Je motivovaný a keď si niečo zaumieni, ide si tvrdo za tým. Práve pre toto som sa doňho zamilovala,“ priznala svoju okamžitú náklonnosť Emily.

Medzi Chrisom a Emily vznikla láska, dôvera a silné puto. Práve svojej vyvolenej sa Chris v máji 2015 zdôveril, že sa túži prejsť po pódiu a prevziať si diplom na slávnostnej ceremónii pri príležitosti ukončenia štúdia. Pre Emily to znamenalo konať a to rýchlo. Vyhľadala zariadenie, ktoré sa zameriavalo na zranených atlétov. Sem Chris chodil cvičiť za cieľom stať sa fyzicky zdatnejším. Tento kúzelný deň oficiálneho ukončenia životnej etapy bol však ešte o niečo silnejší. Chris Emily večer pred slávnostnou ceremóniou požiadal o ruku. Znamenalo to teda, že sa pred tisícky tlieskajúcich ľudí postavili ako snúbenci.

Nový cieľ – svadba

Zaľúbenci sa rozhodli vystrojiť veľkolepú svadbu, na ktorú ani jeden z nich nikdy nezabudne. Veď tak by to aj malo byť. V prípade Chrisa a Emily však išlo o jednu obrovskú výzvu. Dohodli sa totiž, že spoločne prejdú svadobnou uličkou, čo sa im napokon podarilo. Až 200 hostí so slzami v očiach sledovalo, ako sa už manželia prechádzajú sedem metrov dlhou uličkou. Chris a jeho milovaná Emily sú dôkazom, že láska a chuť bojovať zvládnu aj tie najťažšie skúšky, ktoré nám život ponúka. „Bolo mnoho ťažkých momentov. Všetko je však možné, ak sa nevzdáte. Chceme byť príkladom toho, že život môže byť výnimočný,“ povedal na záver šťastný Chris.