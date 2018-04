Dominika Dobrocká

Dnes o 10:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Fotka, ktorá obletela svet: Lekár riadi celú pohotovosť s unaveným bábätkom na rukách. Nik iný ho nedokázal utíšiť

Stačilo jedno objatie a osamelý chlapček sa upokojil. Doktor sa vďaka svojmu gestu stal hrdinom pre svojich pacientov.

— Foto: Facebook/Waikato Hospital

HAMILTON 30. apríla - Doktor Muir Wallace bol označený na sociálnych sieťach za „legendu“. Stalo sa tak po tom, ako fotografia z nemocnice Waikato na Novom Zélande obletela svet. Záber známy pod názvom „Niekedy stačí len objatie“ ukázal pána doktora, ktorý v náručí drží malé dieťatko. Nezabránila mu pri tom ani práca na dvoch počítačoch na oddelení pohotovosti. Dôvodom, prečo dieťa skončilo u muža bolo, že mamička malého drobca musela byť pre chorobu hospitalizovaná a bolo potrebné, aby sa podrobila rôznym vyšetreniam.

Snažili sa mnohí

Upokojiť plačúce dieťa bez pomoci matky býva náročné. V nemocnici to nedokázal nikto okrem pána doktora Wallaca. On bol jedinou osobou, ktorá dokázala dieťatko upokojiť na čas, kým si ho opäť vzala mamička. Nemocnica fotografiu uverejnila na svojom facebookovom profile. „Toto je trochu iné ako zvyčajné príspevky. Cítime však, že to musíme zdieľať. Staršia z dvoch osôb na obrázku je Muir, jeden z našich lekárov. Malý chlapček tu bol so svojou mamou a veľmi potreboval spinkať. Žiaľ, jeho mamička bola chorá a potrebovala nejaké vyšetrenia,“ písalo sa pri zábere.

Muir Wallace bol naozaj jediným a bez akéhokoľvek zaváhania sa podujal na túto úlohu. Asi na hodinu sa teda stal opatrovateľom pre unaveného chlapčeka. Takéto skutky sa podľa vyjadrení nemocnice dejú každý deň, len sa o nich nehovorí a zostávajú bez povšimnutia. Nevinná fotografia pritom vyvolala obrovský záujem a stovky komentárov. To, že je Wallace obľúbený a uznávaný, potvrdilo množstvo ďakovných reakcií od iných pacientov. „Tento doktor je úžasný. Staral sa o môjho synčeka na detskom oddelení, keď si popálil tvár a potreboval anestetikum. Dohliadol na to, aby boli jeho oči v poriadku,“ napísal jeden zo spokojných otcov Cherie Smillie. Všetci sa zhodli v jednom. Lekári sú podľa názorov spokojných pacientov nedocenení a podceňovaní.