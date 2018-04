Bratislavský samosprávny kraj zavedie participatívny rozpočet

TASR

Na tento rok vyčlenil kraj v rámci participatívneho rozpočtu 250.000 eur.

Na snímke pohľad na Bratislavský hrad a pod ním Dóm svätého Martina, archívna snímka — Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 29. apríla (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sa pridáva k samosprávam, v ktorých funguje participatívny rozpočet, teda spolurozhodovanie obyvateľov o niektorých občianskych projektoch. Rozhodli o tom poslanci na tohtotýždňovom rokovaní krajského zastupiteľstva, keď odsúhlasili všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o participatívnom rozpočte. Ide o legislatívnu normu na spracovanie žiadostí a nápadov od občanov celého kraja.

"Prvýkrát v živote župy sa podarilo prijať takéto VZN, ktoré hovorí o tom, že župa ponúka obyvateľom Bratislavského samosprávneho kraja rozhodovať o niektorých projektoch," zhodnotila podpredsedníčka BSK Alžbeta Ožvaldová. Výzva sa predkladanie projektov by mala byť vyhlásená v polovici mája, prihlásiť sa môžu občania, občianske združenia, cirkevné a iné spolky, ale aj samotné obce a samosprávy.

"Budeme sa snažiť pokryť celé teritórium kraja, takže nikto nie je z predkladania projektov, ktoré budú potom splnením túžob, prianí a snov ľudí, vyčlenený," doplnil Ivan Bošňák, riaditeľ odboru financií Úradu BSK. Rovnako tak nebude vyfaulovaná ani žiadna oblasť, na ktorú by sa projekt mohol vzťahovať. Projekty sa tak môžu týkať kultúry, turizmu a cestovného ruchu, ale aj športu, životného prostredia, školstva, zdravotníctva či sociálnej oblasti. "Môže to byť parkovisko pri pošte či malý hájik, ktorý má byť rekreačnou zónou a niekto to zanedbal," doplnil Bošňák.

Na tento rok vyčlenil kraj v rámci participatívneho rozpočtu 250.000 eur. "Dohodli sme sa, že na prvý raz, na tento rok, ponúkne na každý projekt najviac 5000 eur. To znamená, že približne 50 projektov môžeme podporiť," priblížila Ožvaldová. Táto suma je na spustenie participatívneho rozpočtu postačujúca aj podľa Bošňáka. "Suma dáva viacerým možnosť sa nadýchnuť a konečne niečo zrealizovať," zhodnotil Bošňák s tým, že do budúcnosti nie je vylúčené navyšovanie finančných prostriedkov.

Výzva na predkladanie projektov by mala byť vyhlásená najneskôr do 15. mája, samotné projekty bude možné predkladať do 45 dní od zverejnenia výzvy. Z projektov bude vytvorená akási hitparáda, v rámci ktorej budú môcť občania hlasovať na podporu konkrétneho projektu. Na hlasovanie budú mať čas počas mesiaca, resp. mesiaca a pol. Víťazi pre tento rok by podľa odhadov kraja mohli byť známi v auguste, realizácia projektov bude v druhej polovici roka. Ukončené však musia byť do konca tohto roka.