TASR

Dnes o 07:46 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovenskí volejbalisti prehrali s Tureckom, od baráže ich delil bod

Víťazmi skupiny sa stali Turci, ktorí postúpili priamo na ME, do baráže ide druhé Grécko.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR- Henrich Mišovič

Humenné 29. apríla (TASR) - Slovenskí volejbalisti si nezahrajú na tohtoročných majstrovstvách Európy do 20 rokov v Holandsku a Belgicku. Zverenci trénera Petra Kalného prehrali aj druhý zápas 2. kola kvalifikácie v Humennom v dramatickom zápase s favorizovaným Tureckom 2:3.

V štvrtom sete mali Slováci mečbal, a ak by ho premenili a vyhrali 3:1, obsadili by v skupine 2. miesto a postúpili do 3. kola kvalifikácie. Víťazmi skupiny sa stali Turci, ktorí postúpili priamo na ME, do baráže ide druhé Grécko.

Kvalifikácia ME do 20 rokov, 2. kolo, G-skupina (Humenné) Slovensko - Turecko 2:3 (-19, 25, 23, -25, -11) Zápas trval: 165 minút. Rozhodovali: Goncalves (Port.) a Aghayev (Aze.), 650 divákov. SR: Goč, Hrtus, Jendrejčák, Marinič, Watzka, Mačuha, liberá Paňko a Kurej (Kudra, Pollák)