Hokej MS2018: Ramsay a Šatan oznámili konečnú nomináciu do Dánska

Do dejiska MS Ramsay zoberie dokopy 25 hráčov.

Na snímke Craig Ramsay. — Foto: TASR - František Iván

Bratislava 29. apríla (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia pocestuje na majstrovstvá sveta do Dánska s tromi posilami zo zámoria a so siedmimi hráčmi z najvyššej domácej súťaže. Generálny manažér tímu Miroslav Šatan a tréner Craig Ramsay zverejnili konečnú nomináciu v nedeľu večer. Do kádra sa nakoniec nevošli obranca Juraj Valach a útočník Tomáš Hrnka.

"Počas dňa sme kontaktovali aj Petra Cehlárika a Tomáša Záborského. Obaja však zo zdravotných dôvodov nie sú v stave, aby nás mohli posilniť na svetovom šampionáte," povedal generálny manažér Miroslav Šatan.

V slovenskom kádri figurujú tri posily zo zámorskej NHL - obrancovia Christián Jaroš (Belleville Senators/Ottawa Senators), Andrej Sekera (Edmonton Oilers) a útočník Tomáš Jurčo (Chicago Blackhawks). V prebiehajúcej sezóne si v KHL zahrala štvorica Michal Čajkovský (Avtomobilist Jekaterinburg), Marek Ďaloga (Kchun-lun/Sparta Praha), Juraj Mikúš (Slovana Bratislava/Litvínov) a Pavol Skalický, ktorý ju odštartoval v drese Slovana a potom získal extraligový titul v Banskej Bystrici. Denis Godla prišiel z fínskej KalPa Kuopio a Martin Fehérváry zo švédskeho IK Oskarshamn. Najväčšie zastúpenie má česká extraliga, ktorá dodala do Ramsayho výberu až dvanásť hráčov, z domácej Tipsport ligy prišlo sedem hokejistov. Dokopy sú v kádri traja brankári, osem obrancov a 14 útočníkov. Dvanásť z nich sa predstavilo aj na februárovej zimnej olympiáde v Pjongčangu, deviati zažijú premiéru na svetovom šampionáte.

Do dejiska MS tak Ramsay zoberie dokopy 25 hráčov, nie všetkých ale musí napísať hneď na šampionátovú súpisku. Reglement mu nariaďuje pred prvým zápasom na turnaji zapísať na ňu minimálne dvoch brankárov a pätnásť korčuliarov. Najviac môže uviesť na súpisku 22 korčuliarov a troch brankárov.

Slováci majú za sebou úspešnú prípravu. V deviatich zápasoch zaznamenali šesť víťazstiev. Po zlom štarte, keď dvakrát podľahli Švédom (3:6 a 1:7) sa zverenci trénera Ramsayho rozbehli a postupne zdolali v dvojzápase Nemcov (2:1 sn a 4:1), Lotyšov (4:1 a 4:1), Kórejskú republiku (2:1) a Francúzov, ktorých v prvom stretnutí zdolali 4:0, ale v generálke na MS s nimi prehrali 2:3.

Generálny manažér Miroslav Šatan a tréner Craig Ramsay sa k nominácii vyjadria v pondelok na zraze reprezentácie v Piešťanoch. Informoval oficiálny web SZĽH.

Slováci odohrajú svojich prvých sedem zápasov v kodanskej A-skupine. Odštartujú v sobotu 5. mája o 20.15 h pikantným derby s Čechmi, teda rovnako ako v Minsku 2014, kde úvodný zápas so západným susedom prehrali 2:3 po predĺžení. Potom ich v priebehu piatich dní čakajú tri súboje s tímami, ktoré veľa povedia o tom, či budú hrať Ramsayho zverenci o postup. V nedeľu opäť vo večernom čase sa stretnú so Švajčiarmi, po dni voľna ich čakajú Rakúšania (16.15) a po ďalšom voľnom dni narazia vo štvrtok 10. mája na Francúzov (16.15). Piatym súperom SR budú úradujúci majstri sveta Švédi (12.15) a po dni voľna ich čaká záverečný východoeurópsky dvojboj, v pondelok 14. mája sa stretnú so zbornou (16.15) a v utorok v rovnakom čase s Bieloruskom.