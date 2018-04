TASR

Kravárik oznámil 16-člennú nomináciu na Zlatú Európsku ligu

V Zlatej Európskej lige sa Slováci predstavia v A-skupine so štvrtým tímom z minuloročných majstrovstiev Európy Belgicko, ďalej s pravidelným účastníkom ME Estónskom a Švédskom.

Na snímke slovenský tréner Andrej Kravárik, archívna snímka — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 29. apríla (TASR) - Tréner slovenskej volejbalovej reprezentácie Andrej Kravárik oznámil 16-člennú nomináciu na Zlatú Európsku ligu. Prípravu na úvodnú časť sezóny odštartujú slovenskí reprezentanti v utorok 1. mája v Púchove. Informoval oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).

V širšom výbere je päť reprezentačných nováčikov - nahrávač Martin Jančura, smečiar Jakub Ihnát, blokári Jakub Kováč a Eduard Pizur a univerzál Patrik Lamanec. Zo zdravotných a osobných dôvodov chýbajú v tíme nahrávači Juraj Zaťko, Daniel Končal, blokári Peter Ondrovič, Šimon Krajčovič a Marek Ludha, univerzáli Milan Bencz a Filip Gavenda, smečiari Marcel Lux a Tomáš Halanda, pozvánku do reprezentácie odmietlo libero Ľuboš Nemec.

V Zlatej Európskej lige sa Slováci predstavia v A-skupine so štvrtým tímom z minuloročných majstrovstiev Európy Belgicko, ďalej s pravidelným účastníkom ME Estónskom a Švédskom. Celkovo štartuje v súťaži 12 tímov, ktoré sú rozdelené do troch skupín. Najlepší postúpia na záverečný turnaj Final Four, ktorý sa uskutoční 13.-14. júna v českom meste Karlovy Vary. Zmenil sa aj systém súťaže, keď turnaje striedajú zápasy doma a vonku. Slováci sa predstavia na domácej pôde v Poprade (Estónsko, 19. mája a Švédsko, 23. mája) a bratislavskej AEGON Aréne (30. mája s Belgickom). V príprave na ZEL sa Slováci stretnú v Púchove v troch dueloch s Českom (9.-11. mája).

V druhej polovici sezóny (august 2018 - januára 2019) sa Slováci predstavia v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy 2019. Súpermi slovenských volejbalistov v C-skupine budú Čierna Hora, Island a Moldavsko. Záverečný turnaj ME sa uskutoční v štyroch krajinách (Francúzsko, Belgicko, Holandsko a Slovinsko) a počet účastníkov sa zvýšil zo 16 na 24.