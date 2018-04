TASR

Na valnom zhromaždení SAZ bilancovali i ocenili jubilantov

Delegáti, ktorých sa zišlo 76 z celkového počtu 87, vo svojich vystúpeniach spomenuli aj nedostatky s cieľom pomôcť slovenskej atletike.

Na snímke predseda Slovenského atletického zväzu (SAZ) Peter Korčok. — Foto: TASR/Michal Svítok

Banská Bystrica 29. apríla (TASR) – Na valnom zhromaždení Slovenského atletického zväzu (SAZ) sa v Banskej Bystrici bilancovalo, no aj oceňovalo. Všetkých jubilantov spojili roky strávené v atletickom hnutí, od najstarších Ivana Čierneho a Eduarda Čordáša, ktorí zavŕšili 80 rokov, až po šesťdesiatnikov.

Delegáti, ktorých sa zišlo 76 z celkového počtu 87, vo svojich vystúpeniach spomenuli aj nedostatky s cieľom pomôcť slovenskej atletike. Z príhovoru Ivana Čierneho vyplynulo, že sa atletika uberá dobrým smerom, no neustále zaostáva v infraštruktúre, čo udiera do očí napríklad pri porovnávaní so susedským Českom.

Prezident Peter Korčok pri bilancovaní minulého roka vyzdvihol úspešnú organizáciu ME v krose, no aj brzdiace javy, ktoré slovenská atletika prežívala. Kauza Mateja Tótha veľa ľudí vyčerpávala, samozrejme, najmä samotného Mateja. "V budúcnosti uvítame u nás každé jedno vrcholné podujatie, v tomto chceme naďalej pokračovať," naznačil jeden z trendov vývoja Peter Korčok.

Slovenská atletika sa mohla oprieť pri bilancovaní o niektoré úspechy jednotlivcov. Šéftréner Martin Pupiš pochválil šprintéra Jána Volka i kolektívne snaženie. "Pred tromi rokmi sa mi ľudia smiali, keď som povedal, že postúpime na ME družstiev do prvej ligy. To sa aj stalo, preto môžem byť spokojný. Na druhej strane sme mali len piatich atlétov na majstrovstvách sveta v Londýne, historicky najmenšiu účasť, a to je málo. Bola to zhoda okolností, verím, že v dlhodobom výhľade naplníme na OH 2020 v Tokiu dvojcifernú účasť a ak budeme mať na nich menej atlétov ako v Riu, čiže 16, budem nespokojný."

Dovedna gratulácie prijalo až 16 jubilantov a medzi nimi viaceré známe mená. Ivan Čierny bol v 60-tych rokoch najlepší slovenský prekážkar, 11 rokov šéfoval aj vo vrcholovom stredisku Dukla a momentálne ešte stále aktívne pôsobí vo funkcii prezidenta Združenia olympijských klubov SR. Nezabudlo sa na Ivana Kováča, známeho rozhlasového reportéra, v spojitosti s jeho 70 rokmi, ktorý je neustále držiteľ najstaršieho mužského slovenského rekordu 3:39,4 na 1500 m. Medzi šesťdesiatnikmi ocenili aj ďalšieho muža v pozadí, Ivana Čillíka, ktorý trénoval od roku 1985 slovenskú rekordérku v diaľke Evu Murkovú a v súčasnosti šéfuje komisii Detskej atletiky a disciplinárnej komisii SAZ.