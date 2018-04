TASR

Kúpanie na Veľkom Draždiaku bude bezpečnejšie: Dohliadať tam budú záchranári

K dispozícii budú mať opäť čln, na ktorom robia aj pravidelné obhliadkové plavby po jazere, ako aj potápačské či základné zdravotnícke vybavenie.

Na snímke prírodné kúpalisko Veľký Draždiak v bratislavskej Petržalke. — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 29. apríla (TASR) – Napriek tomu, že Veľký Draždiak v bratislavskej Petržalke stále nie je oficiálnym prírodným kúpaliskom, samospráva zabezpečí na ňom aj v tomto roku záchrannú zdravotnú službu. Vedenie mestskej časti už opäť podpísalo dvojročnú zmluvu o poskytovaní vodnej záchrannej služby so Spolkom ochrancov vody Octopus.

"Tým, že mestskej časti naozaj záleží na tom, aby kúpanie bolo bezpečné, aj napriek tomu, že nám areál nepatrí, tak každoročne zabezpečujeme záchrannú vodnú službu. Takže ako každý rok bude aj tento záchranná zdravotná služba na Veľkom Draždiaku," uviedla pre TASR Silvia Vnenková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu. Podporujú to aj miestni poslanci, ktorí ročne vyčleňujú na túto službu zhruba 10.000 eur.

Záchranná služba bude na kúpajúcich či opaľujúcich sa návštevníkov areálu dohliadať od 27. júna do 31. augusta, a to denne od 10. do 19. h. Sídliť bude tradične na brehu pri oplotenej trávnatej ploche, neďaleko spŕch a detského ihriska a slúžiť budú vždy dvaja záchranári. K dispozícii budú mať opäť čln, na ktorom robia aj pravidelné obhliadkové plavby po jazere, ako aj potápačské či základné zdravotnícke vybavenie.

Zodpovedné správanie

"Ovládajú, samozrejme, prvú zdravotnú pomoc a ak by bolo niečo vážnejšie, tak máme dohodu s nemocnicou na Antolskej ulici, že tam môžu priniesť urgentný prípad alebo vážnejšie úrazy," doplnila Vnenková. Hoci budú záchranári k dispozícii, samospráva opätovne upozorňuje, aby sa návštevníci správali zodpovedne a rešpektovali upozornenia zo strany záchranárov. "Mali by ich naozaj brať vážne, lebo určite vedia, čo hovoria," doplnila Vnenková.

Oproti minuloročnej letnej sezóne by tohtoročná mala priniesť aj novinky. Ešte minulý rok sa totiž mohli Bratislavčania vo verejnej ankete okrem iného vyjadriť, čo im v tomto petržalskom areáli chýba. Medzi najväčšie negatíva zaradili napríklad nedostatok verejných toaliet či nekvalitný priestor na ležanie pri vode.

"Mestská časť na môj návrh vyčlenila pre tento rok v súvislosti s Veľkým Draždiakom čiastku 30.000 eur, ktoré by mohli byť použité na terénnu úpravu brehov a prípadne i na prenájom sanitárneho kontajnera so splachovacími toaletami, prípadne i sprchami, počas leta," skonštatoval zástupca petržalského starostu Michal Radosa. Zároveň sa investícií dočkal aj areál pre plážový volejbal, ktorí prevádzkujú nadšenci tohto športu.