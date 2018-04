TASR

Dnes o 16:50 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní F1: V Azerbajdžane po dráme triumfoval Hamilton: Mal som aj šťastie

Na mestskom okruhu v Baku si obhajca titulu pripísal prvé víťazstvo v sezóne po tom, čo 17 km pred cieľom vyťažil z defektu dovtedajšieho lídra a tímového kolegu Valtteriho Bottasa.

Britský pretekár Lewis Hamilton. — Foto: TASR/AP

Baku 29. apríla (TASR) - Britský jazdec Lewis Hamilton na Mercedese sa stal víťazom Veľkej ceny Azerbajdžanu, štvrtých pretekov seriálu MS Formuly 1. Na mestskom okruhu v Baku si obhajca titulu pripísal prvé víťazstvo v sezóne po tom, čo 17 km pred cieľom vyťažil z defektu dovtedajšieho lídra a tímového kolegu Valtteriho Bottasa. Druhý skončil Fín Kimi Räikkönen na Ferrari, z cennej tretej priečky sa tešil Sergio Perez z Force India.

Ďalšie preteky seriálu F1 sú na programe 13. mája na okruhu v Barcelone.

Prvá pätica si po úvodných zákrutách postrážila svoje pozície, k zaujímavým momentom však prišlo za ňou. Räikkönen s Oconom si nedali priestor v ostrej ľavotočivej zákrute a Fín vrazil do mladšieho súpera, pre ktorého sa preteky skončili. Rýchlo skončil aj Sirotkin po kontakte s Alonsom. Španiel dokázal dôjsť do boxov prakticky bez dvoch pravých pneumatík, no pokračoval v pretekoch. Safety car opustil trať v 5. kole a krátko po reštarte pretekov Verstappen i Sainz predbehli Ricciarda. Oba Red Bully, Ricciardo i Verstappen, predvádzali viacero riskantných manévrov. Hamilton jazdiaci za vedúcou dvojicou Vettel - Bottas išiel do boxov v 22. kole po tom, čo nedobrzdil jednu zo zákrut. Vrátil sa na 3. mieste pred Verstappenom, ale jeho manko na Vettela naďalej narastalo. Nemec prezúval v 31. kole a zaradil sa za Bottasa.

Súboj Ricciarda s Verstappenom napísal ďalšiu kapitolu v 36. kole, keď prvý menovaný úspešne predbehol kolegu a krátko na to zamieril do boxov. Verstappen prezul v 39. kole, vrátil sa pred Ricciarda, no ich súboj vyvrcholil kolíziou v 40. kole, keď Ricciardo nedobrzdil pred zákrutou a nabral Austrálčana. Z následnej prítomnosti bezpečnostného vozidla vyťažil líder Bottas, ktorý prezul na ultramäkkú zmes a vrátil sa na prvej priečke. Zahrievanie pneumatík sa nevydarilo Grosjeanovi, ktorý narazil do bariéry a okrem safety car prišiel na trať aj medical car.

Bottas si po ďalšom reštarte pretekov udržal prvú priečku, no nie nadlho. Dve kolá pred koncom doplatil na nečistoty na trati, dostal defekt na zadnom kolese a skončil. Na prvú priečku sa tak posunul Hamilton, ktorý si ju nenechal vziať a po prvom triumfe v sezóne sa vyhupol do čela šampionátu.

Hlasy:

Lewis Hamilton, víťaz: "Boli to emotívne preteky. Valtteri (Bottas) jazdil výnimočne, zaslúžil si víťazstvo, takisto aj Sebastian (Vettel). Mal som šťastie, ale beriem to."

Kimi Räikkönen, 2. miesto: "Pri kolízii s Oconom som bol vnútri, on ma asi nevidel. Nebol to odo mňa ideálny štart. Napokon som však mal šťastie v týchto ťažkých pretekoch. Trápil som sa aj s pneumatikami, aby boli v správnej teplote."

Sergio Perez, 3. miesto: "Dnes som spravil asi dve najlepšie kolá vo svojom živote, keď bol Vettel za mnou. V závere som sa snažil čo najviac priblížiť Räikkönenovi, aby mal Vettel problém ma predbehnúť."

