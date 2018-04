TASR

Dnes o 13:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Uwe Krupp je už oficiálne tréner Sparty Praha

S účastníkom najvyššej českej súťaže, ktorý čaká na majstrovský titul od roku 2007, podpísal zmluvu na dva roky.

Na archívnej snímke Uwe Krupp. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Praha 29. apríla (TASR) - Nemecký hokejový tréner Uwe Krupp zasadol v nedeľu oficiálne na striedačku Sparty Praha. S účastníkom najvyššej českej súťaže, ktorý čaká na majstrovský titul od roku 2007, podpísal zmluvu na dva roky. Vystriedal Františka Výborného.

"Predovšetkým je to pre mňa obrovská česť. Na prácu v Sparte sa nesmierne teším. Uvedomujem si históriu klubu, hokej má v tejto krajine kultúrny význam a je to pre mňa záväzok," uviedol Krupp na klubovej stránke. Do Sparty prišiel po prehratom finále play off nemeckej ligy s Mníchovom, v minulosti koučoval aj nemeckú reprezentáciu (2005 - 2011) a Kolín nad Rýnom.

Päťdesiatdvaročný Krupp pôsobil ako hráč v NHL v dresoch Buffala, New Yorku Islanders, Quebecu, resp. Colorada, Detroitu a Atlanty. S Avalanche (1996) a Red Wings (2002) sa radoval zo zisku Stanleyho pohára.