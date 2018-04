TASR

Kedysi vyhrala Miss Orange County. Herečka Michelle Pfeiffer dokazuje, že vek jej na kráse neuberá

Za peniaze získané v súťaži sa rozhodla skúsiť šťastie v Hollywoode.

V roku 1958 sa narodila americká herečka a speváčka Michelle Pfeifferová. — Foto: TASR/AP Photo

Santa Ana/Bratislava 29. apríla (TASR) – Americká herečka Michelle Pfeifferová dosiahla počas svojej hereckej kariéry niekoľko nominácií na Oscara, napríklad za úlohu Lurene Hallett vo filme Love Field (Pole lásky, 1992), za rolu Madame de Tourvel v Dangerous Liaisons (Nebezpečné známosti, 1988), či za úlohu Susie Diamond v Fabulous Baker Boys (Úžasní Bakeroví chlapci, 1989). V nedeľu 29. apríla bude mať 60 rokov.

Michelle Marie Pfeifferová sa narodila 29. apríla 1958 v meste Santa Ana, štát Kalifornia. Po maturite študovala na Golden West College, aby sa stala súdnou stenografkou. Vydržala však len rok, potom pracovala ako pokladníčka v supermarkete, pomocná robotníčka v tlačiarni a predavačka.

Vďaka naliehaniu priateľov sa prihlásila do súťaže krásy a získala titul Miss Orange County. Za peniaze získané v súťaži sa rozhodla skúsiť šťastie v Hollywoode. Prihlásila sa na herectvo do Beverly Hills Playhouse a začala nakrúcať reklamy a televízne seriály.

Ocenili ju aj kritici

Debutovala v televíznej dráme z roku 1979 s názvom The Solitary Man. Ojavila sa aj v snímke režiséra Stevena Paula Falling in Love Again (A zase zamilovaná, 1980), kde odznela aj neskôr ocenená filmová pieseň "Yesterday's Dreams". V roku 1982 hrala s Johnom Travoltom v pokračovaní Pomády. Výraznejšiu úlohu stvárnila v mafiánskej dráme Scarface (Zjazvená tvár, 1983) ako manželka Al Pacina. Známe sú aj jej kreácie vo filmoch Ladyhawke (Jastrabia žena, 1985) a Čarodejnice z Eastwicku (1987).

Úloha Susie Diamond v Fabulous Baker Boys jej vyniesla ocenenie Newyorských filmových kritikov, Národnej spoločnosti filmových kritikov a Losangeleských filmových kritikov.

V roku 1991 si druhýkrát zahrala s Al Pacinom a v príjemnej romantickej komédii Frankie a Johnny, s nomináciou na Zlatý glóbus. Ústrednou melódiou filmu bol nádherný Clair de Lune (Svit luny) Clauda Debussyho.

Preslávila sa ako Mačacia žena

V roku 1992 čakala na Pfeifferovú záporná postava legendárnej Catwoman (Mačacej ženy) Seliny Kyle v snímke Tima Burtona Batman Returns (Batman sa vracia). O rok neskôr vymenila čierny kožený odev za historický kostým v dráme Martina Scorseseho The Age of Innocence (Vek nevinnosti, 1992), kde sa ako grófka Olšanská pripletie do idylického vzťahu mladých snúbencov.

Nezabudnuteľnou psychologickou drámou, v ktorej si zahrala bola White Oleander (Biely oleander, 2002). Premyslený scenár a svižne okorenený príbeh je doplnený skvelou filmovou hudbou.

Začiatkom augusta 2007 pribudla na hollywoodskom chodníku slávy aj Pfeifferovej hviezda. Počas slávnostného ceremoniálu nezabudla poďakovať svojim rodičom, ktorí ju v túžbe stať sa herečkou podporovali. Ako povedala, "Mama ma naučila, že môžem dosiahnuť čokoľvek a otec mi vysvetlil, že z človeka sa môže niečo stať len vtedy, keď na sebe tvrdo pracuje."

Herečka zaujala aj v nápaditom fantasy príbehu Stardust (Hviezdy prach, 2007). Hovorí sa, že keď padá hviezda treba si niečo želať, a človeku sa to splní. Pokiaľ si tvorcovia želali nakrútiť úžasné divadlo, ktoré naplní pravý obsah slova veľkofilm, tak to ako povera platí. Michelle Pfeifferová si zahrala opäť so špičkovými hviezdami ako sú Robert De Niro, Charlie Cox a Claire Danes.

Najlepšou poirotovskou adaptáciou, ktorá v ostatnom čase zaplnila divákmi filmové sály bola Murder on the Orient Express (Vražda v Orient exprese, 2017), predovšetkým vďaka tomu, že disponuje perfektnou áčkovou skladbou hercov, medzi ktorými nechýba ani pôvabná Michelle Pfeifferová.