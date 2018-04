TASR

Dnes o 10:37 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Basketbalisti Košíc majú prvé víťazstvo, vyhrali na levickej palubovke

Vo finálovej sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujali vedenia 1:0.

Solo Diabate z levíc (vľavo) a Vladimir Djordjevič z Košíc v prvom zápase finále play off Eurovia SBL basketbalovej extraligy mužov medzi BK Levickí Patrioti a KB Košice 28. apríla 2018 v Leviciach. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Levice 28. apríla (TASR) - Úvodný bod vo finálovej sérii play off Eurovia Slovenskej basketbalovej ligy získali hráči KB Košice, ktorí zvíťazili na levickej palubovke 81:80 a v sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujali vedenia 1:0.

BK Levickí Patrioti – KB Košice 80:81 (13:23, 26:16, 21:25, 20:17) 80:81 (13:23, 26:16, 21:25, 20:17) Levice: Vašl 19, Diabate a Mijovič po 12, Kurbas 7, Bojanovský 6 (Djurič a Krajčovič po 8, Sims 6, Žiak 2) Košice: Sedmák 18, Körner 14, Djordjevič 13, Marič 9, P. Stamenkovič 5 (Fletcher 18, Baldovský a Židzik po 2) TH: 22/15 – 17/15, Fauly: 17 – 22, Trojky: 9 - 8, Rozhodovali: Ženiš, Tomašovič, Margala, 1700 divákov. /stav série – 0:1/

Hostia vstupovali do zápasu bez dodatočne potrestaného Svetozara Stamenkoviča, no ani to im nezabránilo k výbornému rozjazdu. Skóre duelu otvoril Körner, spolu s ním sa k nemu strelecky pridal v úvode aj Sedmák. Práve títo dvaja hráči robili najväčšie problémy levickej obrane, domáci po siedmich minútach totiž prehrávali už 4:17. Patrioti však zlepšili v koncovke svoj herný prejav, ale po desiatich minútach viedli Košice 23:13. Aj druhá 10-minútovka sa niesla v podobnom duchu, Levice mali stále problémy s presadením sa v útoku, v 15. minúte bolo ich manko dokonca 15-bodové. Lenže druhá polovica bola diametrálne odlišná, prišiel veľký nástup domácich, ten vyústil do bodovej šnúry 19:4 a výsledkom tohto herného úseku bol vyrovnaný stav po prvom polčase – 39:39.

"Býkom" opäť vyšiel lepšie vstup do druhého polčasu, zónovou obranou sa im podarilo mierne bodovo odskočiť. Tentoraz však Levičania nepustili súpera k výraznejšiemu tlaku, po takmer väčšinu času sa ale držali na dostrel. Aj preto bolo pred záverečnou periódou všetko otvorené, na svetelnej tabuli svietilo skóre 60:64. Domáci hráči zaznamenali na začiatok štvrtej štvrtiny päť bodov za sebou, v 31. minúte sa prvýkrát v zápase dostali do vedenia – 65:64. Od tohto momentu bolo jasné, že sa bude bojovať o každý bod a podľa očakávania to všetko spelo k dramatickej koncovke. Hosťujúci Fletcher poslal 24 sekúnd pred koncom svoj tím do vedenia 79:78. Domáci mohli odpovedať, ale víťazný obrat sa napokon nekonal.

Hlasy po zápase:

Teo Hojč, tréner Levíc: „Nie som spokojný s výkonom svojho tímu. Nezahrali sme to ako finálový zápas, chýbalo nám nasadenie v obrane. Otvorili sme veľmi zle aj prvý, aj druhý polčas. To nebola naša hra. V zápasovom pláne bolo presne to, o čom sme hovorili, ale neurobili sme to. Keď sa hráčom povie, že Fletcher ide do ľavej strany pri zakončení a my mu to dovolíme trikrát, štyrikrát po sebe, keď je to najmenej treba. Neviem, ako sa k tomu ako tréner mám vyjadriť.“

Boris Bojanovský, hráč Levíc: „Určite to nie je vstup do série, aký sme chceli. Séria je však dlhá, musíme sa z toho čo najskôr spamätať. Hráme ďalší zápas v stredu, uvidíme, ako to tam bude vyzerať.“

Miljan Čurovič, tréner Košíc: „Ťažký zápas. My sme prišli s víťazným úmyslom. Som rád, že sa nám to podarilo.“

Peter Sedmák, hráč Košíc: „Veľmi ťažký zápas, ale na konci sme sa tešili z víťazstva. Myslím si, že sme si to zaslúžili. Hrali sme na konci rozumne, takticky sme doviedli zápas do víťazného konca. Aj keď sa Levice vrátili do zápasu, keď sme vyhrávali o 15 bodov, tak sme sa z toho nepoložili. Ukázali sme charakter. Myslím si, že to bolo kľúčom k tomu, aby sme zvíťazili.“