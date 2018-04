TASR

Dnes o 10:31 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Futbalisti Podbrezovej zdolali Nitru, rozhodli v závere zápasu

O víťazstve Podbrezovej rozhodol po Viazankovej presnej krížnej nahrávke v 87. min. Nitre umiestnenou strelou.

Ilustračný záber. — Foto: TASR/Branislav Račko

Podbrezová 29. apríla (TASR) - Domáci chceli potvrdiť splnený záchranársky cieľ, no aj ich súper túžil naplno bodovať a pripísať si štvrté víťazstvo v nadstavbe. Na oboch stranách sa začalo opatrne a dlho sa čakalo na vážnejšiu akciu. V 23. min. Więzik vyskúšal málo umiestenou strelou do stredu bránky Hrošša a bola to jedna z mála situácii, ktorá si zaslúžila pozornosť. V 31. min. Fábry spoza šestnástky prestrelil, onedlho na druhej strane Bernardina opäť len málo dôrazne ohrozil Hrošša. Po Leškovom priamom kope hlavičkoval nádejne Tereščenko a domáci nachádzali čoraz pevnejšiu pôdu pod nohami. Hostia v útoku nič nevymysleli, až v 40. min. po Kotríkovom centri Vestenický usmernil loptu na Kuciaka a bola to ich prvá nebezpečnejšia akcia.

V druhom polčase sa očakávalo, že sa z nezáživnej hry medzi šestnástkami zrodí aj nejaká šanca, ktorá by potešila divákov. Čakali však darmo, obraz hry sa nezmenil, len v 68. min. priamy kop z uhla najlepšieho strelca hostí Kóňu sa skončil nad bránkou. O bezradnosti strelcov nasvedčoval aj pokus Kotríka, keď opäť trafil len vzduch nad bránkou. Domáci sa spoliehali na štandardné situácie, no márne, v 79. min. z ideálnej vzdialenosti poslal Leško z priameho kopu loptu len do múra. Najväčšiu šancu Nitranov spálil v 81. min. Vestenický strelou ponad a príležitosti premárnili aj domáci Bernardina a Djordjevič. O víťazstve Podbrezovej rozhodol po Viazankovej presnej krížnej nahrávke v 87. min. Nitre umiestnenou strelou.

Hlasy po zápase:

Marek Fabuľa, tréner Podbrezovej: "Nie som vyznávač štatistík, ale naše zápas s Nitrou sú o jednom góle, kto ho dá, vyhrá. Obe mužstvá majú podobný štýl, jeden proti druhému sa ťažko presadzuje. Dnes sme boli šťastnejší my, dokázali sme jednu tutovicu využiť, preto sa radujeme, že tú sériu na jar sa nám darí ťahať. Je to pre nás vzpruha, po ťažkom období prichádza kúsok svetla. S prvým polčasom sme boli viac spokojní ako s druhým, v druhom bola aktívnejšia Nitra. Niektoré situácie sme neriešili štandardne a vzhľadom na to sa súper dostával do dobrých príležitostí. Dnes to bolo o jednom góle, preto sme veľmi radi, že padla definitíva našej záchrany aj matematicky."

Ivan Galád, tréner Nitry: "Bol to remízový zápas, ktorý mohol mať vyššie parametre. Domáci boli šťastnejší a vyhrali po obdivuhodnom sóle najstaršieho hráča na ihrisku. My sme mali predtým šancu, no nevyužili sme ju a z protiútoku sme inkasovali."