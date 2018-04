TASR

Dnes o 10:30 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Futbalisti Zlatých Moraviec rozstrieľali Prešov a ku svojej bráne ho ani nepustili

V 89. minúte sa presadil aj striedajúci Cleber, ktorý spečatil vôbec prvé jarné víťazstvo ViOn-u.

Ilustračný záber. — Foto: TASR/AP

Zlaté Moravce 29. apríla (TASR) - Dôležité stretnutie tabuľkových susedov začali lepšie domáci. V 10. minúte rozohral Orávik rohový kop, Pintér predĺžil na zadnú tyč odkiaľ da Silva hlavičkoval do prázdnej brány. Na opačnej strane rozohral štandardnú situáciu Gatarič, s Hošekovou hlavičkou si Kováč poradil. Skóre sa opäť menilo v 27. minúte. Orávik šikovne posunul loptu Harbovi, ten sa presadil proti dvojici obrancov Tatrana a z 10 metrov prekonal Lukáča. V 40. minúte skúšal šťastie Orávik, z 18 metrov mieril tesne nad. V závere prvého dejstva sa ocitol na hranici bieleho vápna striedajúci Katona, ktorého strela prešla pozdĺž celej brány do autu.

Po zmene strán mohol vrátiť hostí do zápasu v 52. minúte Hošek, ale zoči-voči Kováčovi vystrelil veľmi slabo. Po hodine hry agilný Orávik prenikol po ľavej strane do pokutového územia a ako na podnose ponúkol tutovku Urgelovi, ktorý z troch krokov zvýšil na 3:0. Už o minútu Bartolomeu prihral da Silvovi, ten z hranice 16-ky tesne minul pravú žrd Lukáčovej brány. V týchto fázach stretnitia ViOn dominoval a mal aj ďalšie šnace. V 73. minúte Baričovu loptu Luberta z bránkovej čiary hlavou odvrátil na roh. V 78. minúte Orávik nádherne vysunul Harbu, ktorého skvele vychytal Lukáč. Čestný úspech hostí mal na kopačne v 86. minúte Dupkala, ale Kováča nepreloboval. V 89. minúte sa presadil aj striedajúci Cleber, ktorý spečatil vôbec prvé jarné víťazstvo ViOn-u.

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - 1. FC Tatran Prešov 4:0 (2:0) 4:0 (2:0) Góly: 10. da Silva, 27. Harba, 60. Urgela, 89. Cleber. Rozhodovali: Pavlík – Somoláni, Bednár, ŽK: Horník - Bartek, 726 divákov. zostavy a striedania: Zlaté Moravce-Vráble: Kováč – Pleva (84. Cleber), Pintér, Horník, Chren – Bariš - Orávik, Bartolomeu (75. Duga), Harba, da Silva - Urgela (69. Šašinka) Prešov: Lukáč – Dzúrik, Luberda, Prikryl, Bartek, A. Leško (31. Katona) - Micherda (57. Streňo), Gatarič, Keresteš, Petko (77. Dupkala) - Hošek

Juraj Jarábek, tréner Zlatých Moraviec: "Toto víťazstvo venujeme nášmu pánovi majiteľovi, ktorému želáme skoré uzdravenie. Dnes sme ukázali pravú tvár, tak ako sme hrávali na jeseň. Patrí ku cti Prešova, že chcel hrať futbal a to bola voda na náš mlyn. Bol to zápas hore-dole a naše víťazstvo považujem za zaslúžené."

Anton Mišovec, tréner Prešova: "Do stretnutia sme vstúpili dobre, ale neustrážili sme prvú štandardku, po ktorej sme inkasovali. Po druhom góle sme zmenili rozostavenie, ale ani to ku gólu neviedlo. Mali sme svoje príležitosti, ktoré sme žiaľ nedotiahli do konca."