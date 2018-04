TASR

Dnes o 10:29 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Michalovce podľahli doma futbalovej Senici

Domáci stratili všetky body po prehre 1:2.

Ilustračný záber. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Michalovce 28. apríla (TASR) - Prezident ÚLK Ivan Kozák pred zápasom odovzdal cenu Petrovi Kolesárovi za najkrajší gól za február/marec. Zaujímavý prvý polčas začali lepšie hostia. Už v 3. minúte sa vo výbornej pozícii ocitol Kitambala, ale zvnútra šestnástky trafil iba brankára Bieszczada. Hostia boli v úvode futbalovejší, ťažili aj z chýb súpera a v 9. minúte mal gól na kopačke Castaneda, ale takisto namieril iba do pripraveného brankára Michaloviec. V 17. minúte to už hosťom vyšlo, keď Castaneda z rohového kopu našiel hlavu Práznovského, ktorý otvoril skóre. Zaskočení domáci síce zvýšili aktivitu, ale do streleckej pozície sa dlho nevedeli dostať. V 25. minúte sa im to podarilo, Kolesár však pred odkrytou bránkou trestuhodne trafil iba obrancu Ranka. Trest prišiel okamžite, keď Herrerov center zužitkoval Castaneda a strelou k bližšej žrdi zvýšil na 2:0 pre Záhorákov. Michalovčania sa snažili o kontaktný gól a dočkali sa v 39. minúte, keď sa Sulley dostal za obranu hostí a prestrelil brankára Holeca.

V 49. minúte zaujal dobre mierený priamy kop Žofčáka s pohotovým zákrokom Holeca. Ten sa nenechal prekvapiť ani 61. minúte pri ďalšom pokuse Kolesára spoza šestnástky. Druhý polčas bol najmä senickom bránení tesného náskoku a michalovskej snahe o vyrovnanie. 70. minúte takmer vyšla individuálna akcia Herrerovi, ktorý sa presadil na pravej strane, ale krížnou strelou minul Bieszczadovu bránku. O tri minúty sa už michalovskí diváci tešili z vyrovnania, Kurminowski však zblízka trafil iba bočnú sieť. V ďalšom priebehu bolo vidieť viac nervozity než futbalovej krásy, no diváci už gól nevideli.

Hlasy po zápase:

Anton Šoltis, tréner MFK Zemplín Michalovce: "Prvý polčas sme premrhali a už druhý zápas po sebe sa ukázalo, že začíname hrať až v druhom polčase. V prvom sme neboli vo svojej koži, súperovi sme dovolili ísť do vedenia 2:0. Myslel som si, že po góle na 1:2 sa nadýchneme, ale vyrovnať sme už nedokázali. V druhom polčase mi chýbalo viac centrovaných lôpt zo strán, ale aj viac pokoja pri riešení jednotlivých situácií. Chlapci sa opäť presvedčili, že futbal je o pohybe, ale aj agresivite. Krátko pred zápasom nám vypadli zo zostavy štyria hráči, takže sme museli improvizovať. Sme sklamaní, zápas sme nezvládli, ale ideme ďalej."

Ton Caanen, tréner FK Senica: "Bol to zápas, ktorý charakterizuje záver súťaže. Priniesol veľa dobrých, ale aj viacero slabších momentov i väčšiu nervozitu. Začali sme fantasticky, mali sme viacero šancí na 3-4 góly. Viedli sme 2:0 a namiesto toho, aby sme zvýšili na 3:0, sme domácim pred prestávkou dovolili gól na 1:2. Domáci mali vysoký pressing, z čoho boli prekvapení najmä naši útočníci. Vzniklo veľa priestoru, no to sme nedokázali využiť. V druhom polčase sme vôbec nehrali našu hru. Súper zmenil systém hry, lepšie sa pohyboval bez lopty a na to sme my nedokázali reagovať. Boli sme síce kompaktní, ale nie dostatočne agresívni. Čím dlhšie bol stav 1:2, tým dlhšie sme verili vo víťazstvo. Myslím si, že toto víťazstvo je zaslúžené a je to pre nás veľmi významný psychologický bod."