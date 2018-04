TASR

Dnes o 10:10 čítanie na minútu 0 zdieľaní Mladí volejbalisti Slovenska prehrali v kvalifikácii ME s Gréckom

V nedeľu nastúpia zverenci Petra Kalného od 17.30 h proti favoritovi G-skupiny Turecku.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR Milan Kapusta

Humenné 28. apríla (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti do 20 rokov prehrali vo svojom úvodnom vystúpení na turnaji 2. kola kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy v Humennom s Gréckom 1:3. V nedeľu nastúpia zverenci Petra Kalného od 17.30 h proti favoritovi G-skupiny Turecku, ktoré v piatok zdolalo Grécko 3:0. Ak chcú Slováci postúpiť aspoň do 3. kola kvalifikácie, musia Turecko zdolať. Informovala o tom oficiálna webstránka Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).

Hlas po zápase:

Peter Kalný, tréner SR: "V určitých pasážach sme sa vôbec nedostali do obrany, pretože sme nezaservovali float servis. Je to nepochopiteľné a vnímam to ako zlyhanie. V druhom sete sme pokazili šesť, alebo sedem podaní, všetko float, čo je extrém. Na to, že Gréci nehrali s hráčmi prvého sledu, tak sme mali byť úspešnejší v obrane na kolíku. Rozdielový hráč bol ich univerzál, ktorý nás tlačil servisom, čo sme čakali, ale mali sme byť odolnejší. Absencia Ondruša bola citeľná, ale on nemal vplyv na naše pokazené podania. V nedeľu nás čaká ešte silnejší súper Turecko. Sme realisti, no pokúsime podať čo najlepší výkon."

