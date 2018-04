TASR

Dnes o 10:10 čítanie na minútu 0 zdieľaní Sedmička je šťastné číslo. Pre strelkyňu Bartekovú však nie, finále jej tesne ušlo

Z víťazstva sa tešila v novom svetovom rekorde Američanka Kimberly Rhodeová.

Danka Barteková, archívna snímka. — Foto: TASR/Michal Svítok

Čangwon 28. apríla (TASR) - Slovenskej strelkyni Danke Bartekovej chýbal len jeden presný výstrel na postup do sobotňajšieho finále skeetu na podujatí Svetového pohára v kórejskom Čangwone. Po sobotňajšej druhej časti kvalifikácie figurovala na siedmom mieste a do 6-členného finále tesne nepostúpila. Z víťazstva sa tešila v novom svetovom rekorde Američanka Kimberly Rhodeová.

"Pred odchodom do Kórei som mala výbornú formu a dobrú techniku, ktorá ma neopustila ani tu v Čangwone. Bohužiaľ, vydržala len dve položky pretekov, tretiu som pokazila. Po čistom nástrele z dvoch položiek zostalo veľmi veterno a po tretej chybe som sa dostala do veľkej krízy, ktorú som mentálne neustála. Bohužiaľ, v streľbe rozhodujú detaily, jedna chyba môže spôsobiť ďalšie a pokaziť celé preteky v priebehu pár minút. Cením si však, že po 19 strelených terčoch som sa dokázala ďalší deň zmobilizovať a napokon aj s katastrofálnou položkou som to "vytiahla" na siedme miesto. Tri čisté položky (25/25) som v pretekoch ešte nestrelila.. Preteky mi ukázali, že som na správnej ceste. Potrebujem doladiť niektoré veci a zvýšiť si strelecké sebavedomie. Po dvoch rokoch bez pódia na úrovni svetového pohára sa tam vracia ťažko. Najbližšiu šancu budem mať o mesiac na Malte. Strieľala som na strelnici, kde budú majstrovstvá sveta. Myslím, že mi sadla a ak doladím formu pred septembrom, vrátim sa sem s väčšou radosťou. Teraz ma čakajú preteky v Brne a v rakúskom Loebersdorfe, kde sa budú tento rok konať majstrovstvá Európy," sprostredkoval Bartekovej pocity jej mediálny manažér Jozef Korbel.

Ďalšia Slovenka Veronika Sýkorová obsadila 24. priečku, Vanesa Hocková skončila päťdesiata.