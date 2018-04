TASR

Dnes o 17:41 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Jazdectvo: V Šamoríne triumfoval Vermiera na Gentiane De La Pomme

Druhý skončil včerajší víťaz Grand Prix Philipp Weishaupt z Nemecka na koni Lasse K a tretia bola Belgičanka Celine Schoonbroodtová de Azevedová na Venus De L'Eyre.

V rezorte x-bionic® sphere v Šamoríne pokračovala v piatok 27. apríla 2018 prestížna tímová súťaž Longines FEI Jumping Nations Cup™ of Slovakia 2018. V súťaži Longines Grand Prix CSIO 5* zvíťazil Nemec Philipp Weishaupt s kobylou Asathir (na snímke) — Foto: TASR - Edmund Örzsik

& Scaron;amorín 28. apríla (TASR) - V rezorte x-bionic® sphere v Šamoríne pokračovala v sobotu prestížna tímová súťaž Longines FEI Jumping Nations Cup™ of Slovakia 2018. Prvú súťaž dňa Against the Clock vyhral Belgičan Wilm Vermeir na koni Gentiane De La Pomme, druhý skončil včerajší víťaz Grand Prix Philipp Weishaupt z Nemecka na koni Lasse K a tretia bola Belgičanka Celine Schoonbroodtová de Azevedová na Venus De L'Eyre.