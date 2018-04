TASR

Pruhy u zebier sú ako odtlačky prstov u ľudí, hovorí ZOO o svojom novom vzácnom prírastku

Jarné mesiace so sebou priniesli nielen narodenie niekoľkých mláďat, ale niektorí noví obyvatelia pricestovali zo zahraničných zoologických záhrad.

Zebry, ilustračné foto. — Foto: TASR – František Iván

Bratislava 28. apríla (TASR) – Zvieracie osadenstvo v bratislavskej zoologickej záhrade (ZOO) sa rozrastá. Jarné mesiace so sebou priniesli nielen narodenie niekoľkých mláďat, ale niektorí noví obyvatelia pricestovali zo zahraničných zoologických záhrad z Mulhouse, Berlína a Prahy.

Rodičmi sa stali napríklad samica a chovný samec zebry Chapmannovej, Katie a Viktor. "Momentálne je mláďa s matkou, no keď podrastie, tak bude premiestnené do inej ZOO, aby nedošlo k príbuzenskému kríženiu s Viktorom," priblížila Alexandra Ritterová z oddelenia vzdelávania a marketingu ZOO Bratislava s tým, že mláďa je na istý čas s matkou od stáda izolované, a to preto, aby si zapamätalo kresbu pruhov svojej matky. "Pruhy sú u zebier špecifické a pre každého jedinca jedinečné. Sú to ako odtlačky prstov u ľudí," vysvetlila Ritterová.

Novému potomstvu sa tešia aj ovce domáce ouessantské, ktorým sa narodili dvaja barančekovia a jedna ovečka. V bratislavskej ZOO je to prvý odchov miniovečiek a o všetky prírastky sa postaral baran Oskar. Dva prírastky pribudli aj u lemurov kata. "Pri týchto zvieratách mávame odchovy pravidelne každý rok. Patria medzi zvieratá, ktoré sa pomerne dobre v ZOO rozmnožujú," skonštatovala Ritterová. V apríli sa narodilo tiež mláďa sitatundy západnej a najmenšej antilopy dikdik Kirkov.

Okrem toho bratislavská ZOO priviezla aj viacero nových jedincov zo zahraničia. Pre oživenie chovnej skupiny a následné rozmnožovanie prišla z francúzskej ZOO Mulhouse samica adaxa núbijského. "Adaxy sú skvele prispôsobení na život v púšti. Bez vody dokážu vydržať celé týždne, pričom tekutinu prijímajú len z rastlín," uviedla Ritterová.

Pre zvýšenie počtu samíc pribudla z Tierparku Berlín samica oryxa arabského. "Táto púštna antilopa je výborne prispôsobená na život v drsných, suchých podmienkach. V hlave má špeciálny systém ochladzovania krvi, aby sa jej neprehrial mozog," priblížila Ritterová. Telo má sfarbené do pieskovej farby, ktorá odráža slnečné žiarenie, takže sa neprehrieva. Jej srsť akumuluje teplo do zásoby a uvoľňuje ho počas chladných zimných nocí. Nohy v zime stmavnú, aby si udržali teplo.

Z pražskej zoologickej záhrady pribudla samica a samec sitatungy západnej, pričom samec, keď dospeje, bude chovným. "Samce majú hnedé sfarbenie a na rozdiel od samíc majú aj rohy," dodala Ritterová.