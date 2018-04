TASR

Dnes o 16:20 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Budeme žiť dlhšie? Takto vidia prognózy o Slovákoch odborníci

Zmeny sa týkajú aj pôrodnosti, na mamičku by malo pripadnúť viac detí.

Ilustračná snímka. — Foto: Flickr

Bratislava 28. apríla (TASR) – Demografi predpokladajú nárast plodnosti v krajine, avšak úroveň nedosiahne hodnotu dve deti na jednu ženu. Hodnoty sa budú pohybovať okolo 1,6 až 1,8 dieťaťa. Hoci odborníci očakávajú nárast plodnosti, počet narodených detí bude klesať, pretože žien vo veku 15 – 49 rokov bude menej. Vyplýva to z výsledkov, ktoré sú zverejnené v publikácii Perspektívy, riziká a výzvy demografického vývoja najväčších miest Slovenska z dielne Katedry humánnej geografie a demografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a Výskumného demografického centra pri Infostate. TASR o tom informovala Lenka Miller z oddelenia vzťahov s verejnosťou z UK.

"Aktuálne iba v Bratislave je plodnosť vyššia ako na celom Slovensku, v ostatných mestách je v zásade rovnaká alebo nižšia ako celoslovenská hodnota," uviedol demograf z UK Branislav Bleha. Rodičmi sa vo viac ako polovici prípadov v 11 najväčších mestách krajiny stávajú ľudia vo veku 30 a viac rokov. Len v pätine prípadov sú rodičia mladší ako 25 rokov. Demografi konštatujú, že vek rodičov od roku 1989 prudko vzrástol. Zároveň predpokladajú nárast plodnosti, avšak úroveň nedosiahne hodnotu dve deti na jednu ženu.

Ďalšou oblasťou, na ktorú sa výskumníci zamerali, sú manželské zväzky. "Je celoslovenským trendom, že čoraz viac detí sa rodí nezosobášeným rodičom. Martin a Prievidza majú dokonca najvyšší podiel narodených detí mimo manželstva," poznamenal vedúci Výskumného demografického centra pri Infostate Branislav Šprocha. Skonštatoval, že v najväčších mestách nastal prudký pokles sobášnosti a ich obyvatelia sa sobášia neskôr ako v menších mestách.

Z výskumu vyplýva, že obyvatelia najväčších miest žijú výrazne dlhšie ako pred 25 rokmi. V pozorovaných mestách žijú obyvatelia dlhšie, ako je slovenský priemer. Najväčšiu mieru na náraste strednej dĺžky života má zníženie úmrtnosti ľudí vo veku 60 – 79 rokov. Prevažuje však prirodzený úbytok obyvateľstva, viac osôb zomiera, ako sa narodí detí. Podľa demografov, počet obyvateľov sa bude znižovať, výnimkou je len Bratislava. Priemerný vek do roku 2035 narastie o tri až šesť rokov. Rovnako sa zvýši zastúpenie seniorov nad 65 rokov, a to o jednu pätinu. V prípade Prievidze až o dve tretiny.

Sťahovaním strácajú obyvateľov všetky mestá s jednou výnimkou. "Tou je hlavné mesto. To získava obyvateľov zo všetkých regiónov Slovenska," poznamenal Bleha. Doplnil, že do budúcna sa predpokladá znižovanie migračnej straty. "V Prešove, Martine, Poprade a Prievidzi však bude migrácia spôsobovať znižovanie počtu obyvateľov až do roku 2035," uzavrel.