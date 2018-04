TASR

NHL: Winnipeg Jets sa ujali vedenia v sérii 2. kola play off

Veľkú zásluhu na víťazstve mali brankár Connor Hellebuyck, ktorý si pripísal 47 úspešných zákrokov, a autor dvoch gólov Mark Scheifele.

Brankár Winnipegu Jets Connor Hellebuyck v akcii v úvodnom zápase semifinále play off Západnej konferencie NHL Nashville Predators - Winnipeg Jets v Nashville 27. apríla 2018. — Foto: TASR/AP

Washington 28. apríla (TASR) - Hokejisti Winnipegu Jets zvíťazili v noci na sobotu v úvodnom zápase semifinále play off Západnej konferencie NHL na ľade Nashvillu Predators 4:1. V sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujali vedenia 1:0. Veľkú zásluhu na tom mali brankár Connor Hellebuyck, ktorý si pripísal 47 úspešných zákrokov, a autor dvoch gólov Mark Scheifele.

"Myslím si, že sme odohrali vydarené stretnutie. Chalani predo mnou mi umožnili, aby som videl strely, ďalšie zblokovali a zvládli sme aj ostatné detaily. Je to výsledok našej tvrdej práce," citovala oficiálna stránka zámorskej súťaže 24-ročného Hellebuycka, ktorý stanovil klubový rekord v počte zákrokov v zápase play off. "Pred našou bránkou bolo husto a snažili sme sa to vyčistiť. Súperovi sme nedovolili veľa príležitostí, pri ktorých by nás prečíslil. Priznám, že sme nepodali najlepší výkon, dokážeme hrať lepšie a budeme hrať lepšie v nasledujúcich súbojoch. Ďakujeme aj nášmu brankárovi," povedal tréner Jets Paul Maurice.

Center prvého útoku hostí Scheifele strelil svoj prvý gól v zápase v 38. minúte, keď zvýšil na 3:0. Do tretej tretiny už v bránke domácich nenastúpil Pekka Rinne, vystriedal ho Juuse Saros. Ten neinkasoval, Scheifele spečatil výsledok gólom do prázdnej bránky, v tohtosezónnom play off má na konte šesť presných zásahov v rovnakom počte vystúpení: "Nebolo to najkrajšie predstavenie, ale víťazstvo je víťazstvo. Dosiahli sme ho a to je hlavný cieľ. Vedeli sme, že Predators na nás vyletia, budú držať puk a krúžiť v našom obrannom pásme. Držali sme ich na dištanc a Hellebuyck vytiahol viacero dôležitých zákrokov."

Slovenský útočník Marko Daňo chýbal v zostave Winnipegu. Druhé meranie síl je na programe v noci na pondelok opäť v Nashville. "Momentálne to už nie je o predvedenej hre, ale o víťazstvách. Keby som si mal vybrať, či podáme náš najlepší výkon, alebo zvíťazíme, zvolím si to druhé. Pokúsime sa zlepšiť," dodal domáci kouč Peter Laviolette.