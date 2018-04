TASR

Kto získa Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča? V hre sú tri mená

Víťaza vyhlásia na galavečere NHL v Las Vegas.

Na archívnej snímke Nathan MacKinnon. — Foto: TASR/AP

New York 28. apríla (TASR) – Krídelník New Jersey Taylor Hall, center Los Angeles Anže Kopitar a center Colorada Nathan MacKinnon sú kandidáti na Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča základnej časti hokejovej NHL.

Hall si v nej pripísal 93 bodov za 39 gólov a 54 asistencií, čím prekonal osobné maximum zo sezóny 2013/2014 o trinásť bodov a výrazne napomohol Devils vybojovať si prvýkrát od ročníka 2011/2012 miestenku v play off.

Kopitar dosiahol 92 bodov za 35 gólov a 57 asistencií a stal sa prvým hráčom Kings, ktorý prekonal 90-bodovú hranicu od sezóny 1993/1994, keď to dokázal Wayne Gretzky. Svojimi výkonmi sa podieľal na návrate Los Angeles do play off po ročnej prestávke. Slovinec je držiteľ ocenenia Franka J. Selkeho pre najlepšie brániaceho útočníka z roku 2016, na ktorú je nominovaný aj tento rok. Ak by mu dali aj Hartovu trofej, stal by sa po Sergejovi Fiodorovovi a Bobbym Clarkovi len tretím hráčom v histórii, ktorému sa podarilo získať obe trofeje.

MacKinnon skončil v bodovaní základnej časti na piatom mieste s 97 bodmi za 39 gólov a 58 asistencií. Dvadsaťdvaročný center dopomohol Avalanche získať o 47 bodov viac ako v minulej sezóne, keď skončili na poslednej priečke celej súťaže.

Víťaza vyhlásia 20. júna na galavečere NHL v Las Vegas. Informovala o tom agentúra AP.