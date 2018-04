TASR

Poľský Toruň usporiada halové ME 2021 v atletike

V hlasovaní európskych atletických zväzov dostal prednosť pred holandským Apeldoornom.

Toruň 27. apríla (TASR) - Poľské mesto Toruň zorganizuje halové majstrovstvá Európy v atletike v roku 2021. V hlasovaní európskych atletických zväzov dostalo prednosť pred holandským Apeldoornom.

"Je to veľký moment pre šport v Poľsku. Naša snaha bola ocenená a Toruň určite nesklame," povedal Krzyszof Wolsztynski, šéf organizačného výboru ME 2021. Európsky halový šampionát v atletike sa vracia do Poľska prvýkrát od roku 1975, podujatie sa vtedy konalo v Katoviciach.