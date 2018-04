TASR

ROZHODNUTÉ: Vieme, kto bude slovenským kapitánom na hokejových MS

Šatana okrem dobrej hry slovenského tímu potešili najmä hráči, ktorí prišli do tímu ako poslední.

Na snímke Andrej Sekera, archívny záber. — Foto: TASR - František Iván

Nitra 27. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti sa vezú v príprave na MS na víťaznej vlne. Piatková výhra 4:0 nad Francúzskom bola už ich šiestou v rade. Generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan bol s ich výkonom nadmieru spokojný. Po stretnutí prezradil, že Andrej Sekera bude mať na MS v Dánsku na drese kapitánske "céčko".

Šatan to potvrdil po zápase v mixzóne a dodal, že asistentmi Sekeru budú Ladislav Nagy a Dominik Graňák. "Je to pre mňa pocta. Neviem ani ako k tomu prišlo. Ja som prišiel do kabíny a už som ho mal na drese," prezradil Sekera.

Generálny manažér vzápätí informoval aj o ďalších zmenách, ktoré realizačný tím urobí: "Odchody budeme riešiť v sobotu po zápase, v nedeľu ich zverejníme. Čo sa týka Záborského, ten je v hre, bol na vyšetrení u lekára, v nedeľu padne rozhodnutie ohľadne jeho i konečnej nominácie. Skalický má dlhodobejší problém, ktorý odkladal. Ale hral s ním aj play off a je ochotný hrať aj na MS."

Šatana okrem dobrej hry slovenského tímu potešili najmä hráči, ktorí prišli do tímu ako poslední. "Určite si všetci zaslúžia pochvalu. No najmä tí, ktorí nás teraz posilnili. Ich príchodom sme zvýšili silu mužstva."

Jedným z nich bol Marcel Haščák, ktorý si výborne rozumel v útoku s Jurajom Mikúšom a Martinom Bakošom: "Juro je výborný hráč, perfektne k nám zapadol. S Martinom sme hrali v príprave aj predtým, dúfam, že budeme hrať takto aj ďalej." Haščák sa v zápase presadil gólovo dvakrát, na vlaňajšom svetovom šampionáte sa mu strelecky nedarilo. Do dejiska MS mu vtedy neprišli hokejky a na tie požičané si nevedel zvyknúť. "Dnes som si ich už po druhej tretine schoval, aby sa im nič nestalo," uzavrel s úsmevom čerstvý držiteľ titulu v českej extralige.

Haščákov spoluhráč z Brna Marek Čiliak vychytal proti Francúzom čisté konto a pre MS je vážnym adeptom na post brankárskej jednotky. "Uvidíme, čo bude. Ja som nachystaný na všetko. Chcem sa teraz sústrediť na to čo je, je to pre mňa nová výzva," povedal Čiliak.