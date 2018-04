TASR

Volejbalistky SR19 prehrali v kvalifikácii ME s Tureckom

Slovenky nastúpia na svoj druhý duel E-skupiny proti Španielsku v sobotu o 17.30 h.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Humenné 27. apríla (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky do 19 rokov prehrali v úvodnom zápase na turnaji 2. kola kvalifikácie majstrovstiev Európy v Humennom s favorizovaným Tureckom 0:3. V prvom sete viedli zverenkyne Michala Matušova 19:13 a 23:21, potom nevyužili dva setbaly a napokon nezískali ani set.

Informovala o tom oficiálna webstránka Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).

Hlasy po zápase:

Michal Matušov, tréner SR: "Mrzí ma, že sme prehrali prvý set, ktorý sme mali veľmi dobre rozohraný a zápas sa mohol vyvíjať iným smerom. Hnevá ma, že sme záver setu prehrali svojimi zbytočnými chybami. Ak chceme konkurovať takýmto silným družstvám, tak sa musíme podobným hrubým chybám vyvarovať. V prvom sete sme sa trafili do servisu, odstavili sme hráčky, ktoré sme chceli. No nezvládli sme záver, čo bolo kľúčové pre ďalší vývoj. V sobotu nás čaká Španielsko, ktoré sme sledovali v prvom súboji s Chorvátkami. Hrajú technickejšie a nebúchajú do toho ako Turkyne. Musíme vybehať viac lôpt v poli, hrať umne a bez chýb."

Karolína Fričová, kapitánka SR: "V prvom sete sme mali dva setbaly, ktoré sme nevyužili a je to veľká škoda. Od začiatku zápasu som verila, že môžeme vyhrať, aj keď sme vedeli o sile Turecka. V druhom a treťom sete sme Turkyne neodtlačili od siete tak ako v prvom, ony začali hrať lepšie a už nás nepustili do zápasu."

Tatiana Bojňanská, libero SR: "Pri setbaloch v prvom sete som verila, že už by sme to mohli vyhrať, ale spravili sme veľa chýb a už sa to s nami vlieklo. Aj po prehratej koncovke sme neskladali zbrane. Verila som, že ešte získame nejaký set, ale bohužiaľ sa to nepodarilo. Mrzí to, pretože Turkyne nehrali tak dobre, ako sme čakali. Ďakujeme divákom za atmosféru, užili sme si to. Našim cieľom je postup aspoň do baráže. Cez víkend nás čakajú Španielky a Chorvátky a verím, že tieto zápasy vyhráme."

(zdroj: svf.sk)