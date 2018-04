TASR

Dnes o 10:45 čítanie na minútu 0 zdieľaní NBA: Toronto aj Utah postúpili do ďalšieho kola

Utah Jazz sa prebojoval do semifinále play off Západnej konferencie, keď na vlastnej palubovke zdolal Oklahomu City Thunder 96:91 a v sérii zvíťazil 4:2 na zápasy.

Basketbalista Utahu Jazz Donovan Mitchell sa teší s fanúšikmi po výhre 96:91 v šiestom zápase štvrťfinále play off Západnej konferencie Utah Jazz - Oklahoma City Thunder v Salt Lake City 27. apríla 2018. — Foto: TASR/AP

Washington 28. apríla (TASR) - Basketbalisti Toronta Raptors postúpili v noci na sobotu do semifinále play off Východnej konferencie NBA. V šiestom stretnutí 1. kola triumfovali na palubovke Washingtonu Wizards 102:92 a sériu ukončili 4:2 na zápasy. Narazia na postupujúceho z dvojice Indiana a Cleveland, kde po víťazstve Pacers 121:87 rozhodne až siedmy duel. V druhom semifinále čaká Philadelphia na úspešného z dua Boston - Milwaukee.

Kanadský účastník spečatil postup napriek tomu, že v prvej štvrtine zaostával o dvanásť bodov a cez polčas prehrával 50:53. Otočiť nepriaznivý vývoj sa mu v play off súboji na palubovke súpera podarilo prvýkrát za 24 pokusov. Kyle Lowry k tomu prispel 24 bodmi. "Celú sezónu hráme ako jeden kolektív a teraz sa to nezmení," zdôraznil Fred Van Vleet, ktorý si v drese Toronta pripísal päť bodov, štyri asistencie a rovnaký počet doskokov.

Cavaliers prehrali v Indianapolise o 34 bodov, v nedeľňajšom rozhodujúcom stretnutí však budú mať výhodu domáceho prostredia. LeBron James má v kariére v zápasoch číslo 7 kladnú bilanciu 4-2: "Mám rád súboje, na ktoré sa bude spomínať. Naši fanúšikovia sa budú tešiť, že sa hrá doma. Dúfam, že sa budú tešiť aj moji spoluhráči. Zo skúseností viem, že to nie je samozrejmosť, keď odohráte siedmy duel, chcete to zažiť opäť."

Utah Jazz sa prebojoval do semifinále play off Západnej konferencie, keď na vlastnej palubovke zdolal Oklahomu City Thunder 96:91 a v sérii zvíťazil 4:2 na zápasy. Čaká naň najvyššie nasadený Houston. Druhé semifinále na západe obstarajú Golden State a New Orleans. "Okolo tohto mužstva sa utvorila atmosféra, vďaka ktorej jeden ťahá za druhého. Hráči vedia, že potrebujú takýto prístup," citovalo trénera Jazz Quina Snydera oficiálne klubové konto na twitteri.