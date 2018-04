TASR

Dnes o 19:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Vo voľbách by opäť zvíťazilo hnutie ANO, získalo by 29 percent hlasov

Druhá Občianska demokratická strana (ODS) by mala 13,5 percenta, Pirátska strana 12,5 a Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD) 11,5 percenta.

Na archívnej snímke Andrej Babiš. — Foto: TASR/AP

Praha 27. apríla (TASR) - Víťazom parlamentných volieb v ČR by sa v apríli stalo hnutie ANO so ziskom 29 percent hlasov. Druhá Občianska demokratická strana (ODS) by mala 13,5 percenta, Pirátska strana 12,5 a Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD) 11,5 percenta. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky agentúry CVVM, ktorý zverejnil spravodajský server Novinky.cz.

Komunistická strana Čiech a Moravy KSČM) by získala 10 percent hlasov, Sloboda a priama demokracia (SPD) 7,5 a ľudovci (KDU-ČSL) 6,5 percenta.

Strane TOP 09 prieskum prisudzuje 4,5 percenta hlasov, hnutie STAN by získalo tri percentá a Strana zelených jedno percento.

"Podpora hnutia ANO v posledných dvoch mesiacoch mierne poklesla. Naopak môžeme pozorovať veľmi mierny nárast preferencií ODS a KDU-ČSL," konštatovala agentúra CVVM. Zároveň však pripomenula, že zmeny sa pohybujú "na hrane štatistickej významnosti", a nemožno im preto prisudzovať väčší význam.

Podľa straníckych preferencií, ktoré zahŕňajú nerozhodnutých voličov aj tých, ktorí by voliť nešli, by ANO získalo 19,5 percenta, Piráti a ODS zhodne deväť percent, ČSSD osem, komunisti šesť, SPD päť a ľudovci štyri.

Volieb by sa zúčastnilo 58 percent voličov. Prieskum prebehol v dňoch 7.-19. apríla a zúčastnilo sa ho 1068 respondentov s volebným právom.