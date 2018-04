TASR

V Šamoríne triumf Abdela Saida, Chudyba obsadil 4. miesto

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Šamorín 27. apríla (TASR) - V rezorte x-bionic® sphere v Šamoríne pokračovala v piatok prestížna tímová súťaž Longines FEI Jumping Nations Cup™ of Slovakia 2018. V disciplíne Against the Clock najvýznamnejšej kategórie CSIO 5* vyhral Egypťan Abdel Said na koni Beauminka.

"Som veľmi šťastný, môj kôň dnes skákal veľmi dobre. Veľké poďakovanie patrí autorovi parkúru, ktorý bol skvele navrhnutý. Myslím si, že tunajšie podmienky patria medzi tie najlepšie vo svete. Nepoznám ani jedno miesto, ktoré by sa tomu približovalo. Všetko je tu postavené s ohľadom na kone a celé dejisko akcie je absolútne perfektné," povedal Said.

Za egyptským jazdcom skončil na druhom mieste Mark McAuley z Írska (Jacintha Vh Kriekenhof) a tretia bola Švédka Malin Baryardová-Johnssonová na H&M Second Chance. Slovák Bronislav Chudyba obsadil štvrtú priečku.

"Mám veľkú radosť. Môj kôň je vo vynikajúcej forme, už to predvádzal na začiatku roka v Portugalsku a potom v talianskom Arece. Som rád, že sme načasovali formu na domáce preteky a môžeme tu byť v takej skvelej forme a bojovať o prvé priečky," uviedol po úspešných pretekoch Chudyba.