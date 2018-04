TASR

Dejiskami MS 2018 sú kráľovská Kodaň a rodisko hokejových hviezd

Obe mestá ponúknu moderné haly s vyše 12-tisícovou kapacitou.

Foto: visitcopenhagen.com

Bratislava 27. apríla (TASR) - Hlavné mesto Dánska a rodisko viacerých hokejových hviezd tejto krajiny budú dejiskami 82. majstrovstiev sveta v hokeji. Slovenskí reprezentanti sa predstavia v A-skupine v Kodani, B-skupina je situovaná do mestečka Herning. Obe mestá ponúknu moderné haly s vyše 12-tisícovou kapacitou.

O tom, že sa svetový šampionát v roku 2018 uskutoční premiérovo v Dánsku, sa rozhodlo v roku 2014 na kongrese Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) počas MS v Minsku. Dánski uchádzači o usporiadanie hokejového sviatku triumfovali pred Lotyšskom celkom jednoznačne, keď získali z celkového počtu 107 až 95 hlasov.

V popularite dánskych športov je hokej pomerne hlboko za futbalom a hádzanou, ale za uplynulých desať rokov sa jeho pozícia výrazne zlepšila. Dáni sú od roku 2003 nepretržitými účastníkmi elitnej kategórie a na popularite výrazne pridalo aj viacero dánskych hráčov v zámorskej NHL. Pomyselnou čerešničkou na rozvoji miestneho hokeja bude práve premiérový šampionát A-kategórie v tejto krajine.

S počtom obyvateľov približne 530-tisíc je Kodaň najväčším mestom škandinávskeho štátu. Sídlo dánskej kráľovnej Margaréty II. leží na východnom pobreží ostrova Sjaelland a čiastočne aj na ostrove Amager. Kodaň je považovaná za jedno z miest s najkvalitnejšou životnou úrovňou na svete. Okrem najvýznamnejších inštitúcií je v Kodani aj najväčšie škandinávske letisko a aj najväčší dánsky prístav. Pre svoju ostrovnú povahu je považovaná za Benátky severu. Práve v Kodani je pamätník slávneho dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena a nachádza sa tu aj bronzová socha malej morskej víly z jeho rozprávok, ktorá je symbolom mesta. Od roku 2000 je Kodaň spojená mostom so švédskym mestom Malmö. Ide o najdlhší most na svete, ktorý spája dva štáty a zároveň o najdlhší most, ktorý sa dá prejsť autom aj vlakom. "Dánsky Golden Gate" má celkovú dĺžku 16 km a jeho výstavba trvala len päť rokov. Mýtne za prejazd je 38 eur a denne po ňom prejde približne 18-tisíc áut.

K najväčším atrakciám Kodane patrí zábavný park Tivoli, zoologická záhrada a zámky Amalienborg, Charlottenborg, Christiansborg (bývalý kráľovský palác, dnes sídlo parlamentu), Rosenborg a Frederiksborg. V centre mesta je veľké množstvo parkov, ktoré vytvorili po zániku mestských hradieb v roku 1894. Medzi najznámejšie patria Rosenborg have, Botanisk have (s botanickou záhradou) či Orsteds parken a mnoho ďalších. Kodaň je aj centrom vzdelania, sídlom Kodanskej univerzity a mestom množstva múzeí.

Herning na Jutskom polostrove patrí počtom obyvateľov k stredným dánskym mestám, no pre hokej v krajine má mimoriadny význam. Z Herningu totiž pochádza takmer polovica (5 z 12) dánskych hráčov, ktorí nastúpili v NHL. Jednou z atrakcií mesta je zábavný komplex a najväčšie výstavné centrum krajiny Messecenter Herning. Mestečko s približne 50-tisíc obyvateľmi ležiace asi 170 km od hraníc s Nemeckom bude dejiskom B-skupiny a aj dvoch štvrťfinálových zápasov.

Kodaň a Herning sú od seba vzdialené 230 km vzdušnou čiarou, cestnou 306 km.

Slováci budú hrať v jednej z najmodernejších hál Royal Arene

Dejiskami 82. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji IIHF sú Royal Arena v Kodani a hala Jyske Bank Boxen v Herningu. Domovským stánkom slovenskej reprezentácie je multifunkčná hala v hlavnom meste Dánska. Tá patrí k najmodernejším v Európe, keďže ju dokončili len vlani vo februári a jej maximálna kapacita na hokejové zápasy je 12.500 miest. Slovákom poskytne prístrešie v skupinovej fáze, v prípade postupu do štvrťfinále šampionátu si zverenci trénera Craiga Ramsayho môžu zahrať aj na druhom štadióne. Od semifinále sa bude hrať už len v Kodani.

Myšlienka na postavenie Royal Areny prišla ako reakcia na to, že v hlavnom meste krajiny chýbala moderná multifunkčná hala pre potreby športových či spoločenských udalostí s kapacitou 10.000 až 20.000 divákov pre plánované podujatia ako Eurovízia, Cirque du Soleil či hádzanárske a hokejové MS. Projekt prezentovali v septembri 2011, dizajn haly o rok neskôr a základný kameň položili v júni 2013. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo vo februári 2017, pričom stavba stála dokopy 134 miliónov eur.

Na projekte sa architektonicky podieľali tri spoločnosti HKS, Inc., Planit IE a na samotnom dizajne najmä 3XN. Vyniká severským štýlom, fasáda je kombináciou sklenených profilov a veľkých drevených rebier. Hala sa nachádza v modernej rozvíjajúcej sa časti Kodane, štvrti Örestad na ostrove Amager asi päť kilometrov od centra mesta. Jej poloha je výhodná aj z pohľadu cestovania, na letisko i most Öresund, ktorý spája Kodaň so švédskym Malmö, je to len desať minút autom. V okolí sú zastávky metra, vlakov i autobusov.

Hala má kapacita na hokejové zápasy 12.500 miest, na hádzanú je to o 500 viac a na spoločenské udalosti a koncerty sa do nej vojde asi 16.000 divákov. Prvé veľké športové podujatie sa v nej odohralo v decembri 2017, keď privítala plavecké majstrovstvá Európy v krátkom bazéne, najbližšie to budú práve hokejové MS 2018 a o rok sa v nej budú konať MS v hádzanej mužov. Počas svojej krátkej činnosti má za sebou už aj množstvo koncertov, predstavili sa tu napríklad Metallica, kanadský spevák The Weekend, tento rok tu vystúpia Iron Maiden, Kate Perry či Justin Timberlake.

Jyske Bank Boxen je multifunkčná hala v Herningu, ktorá je súčasťou exhibičného a zábavného komplexu MCH Messecenter. Ten je najväčší v celom Dánsku a rozlohou prekoná aj kodanský Bella Center. V komplexe sa konajú rôzne obchodné výstavy a kongresy, divadelné predstavenia, športové podujatia, koncerty a ďalšie udalosti. Celkovo sem ročne zavíta až 900.000 návštevníkov.

Samotnú halu začali stavať v októbri 2008 a otvorili ju o dva roky neskôr. O dizajn sa postaralo štúdio Aarstiderne Arkitekter, vlastní ju spoločnosť MCH Group a cena sa vyšplhala na 44 miliónov eur. Kapacita na koncerty je o málo nižšia ako v kodanskej hale 15.000 divákov, na športové podujatia približne rovnaká 12.500.

V roku 2010 ju otvorila americká superhviezda Lady Gaga, odvety sa tu odohralo množstvo rozličných podujatí. Pred dvomi rokmi tu vystúpili napríklad Adele a Sir Paul McCartney, v minulosti aj Roger Waters, George Michael, Britney Spears alebo Red Hot Chili Peppers. Zo športových podujatí sa tu odohrali ME v plávaní 2013 či MS v hádzanej žien 2015.

V Royal Arene sa odohrajú zápasy "slovenskej" A-skupiny, dve štvrťfinále a kompletný program od semifinále až po finále. V Jyske Bank Boxen sa budú hrať stretnutia B-skupiny a dva štvrťfinálové súboje.