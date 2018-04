Dobré noviny

Natália vstúpila do cudzieho domu a na storočnej fotke našla svoju tvár

Strašidelné alebo magické? Možnosť, že niekde na svete behá niekto s podobnou tvárou ako vy a nie je to vaša rodina, fascinuje ľudí už celé stáročia.

Natália si podobu ženy na starej fotografii so sebou samou uvedomila okamžite. — Foto: anh

BRATISLAVA/PIEŠŤANY 28. apríla - Kedysi v minulosti boli dvojníci považovaní za predzvesť niečoho zlého. Povesti o ľudskom alteregu sa objavili vo folklóre, mýtoch, náboženských konceptoch a tradíciách mnohých kultúr v ľudských dejinách. Napríklad, v egyptskej mytológii sa dvojníci spájali s energiou KA. Je to duchovný dvojník, ktorý má rovnaké spomienky a pocity ako osoba, ktorej patrí jeho náprotivok. V jednom egyptskom mýte s názvom Grécka princezná sa hovorí o dvojníčke slávnej Heleny z Tróje, ktorej úlohou bolo zviesť princa Parisa z Tróje a tým zastaviť vojnu. V nórskej mytológii sa zas spomína vardžger, dvojník, ktorý predchádza živému človeku a robí veci pre ním...

Sú dvojníci predzvesť niečoho zlého, alebo je to skôr vtipná historka, niečo čo radi prerozprávame kamarátom pri pive?

Prekvapenie na stene

Avšak málokto z nás mal možnosť stretnúť svojho dvojníka. Nezvyčajný príbeh sa stal Natálii v Piešťanoch. Natália je povolaním architekta, do neznámych domov chodí neustále. Príde, zmeria čo treba, urobí si svoju prácu a po pár dňoch odíde. Jeden dom sa pre ňu ale stal nečakaným prekvapením. V Piešťanoch dostala zákazku pomôcť s prestavbou starého secesného domu. Spočiatku to vyzeralo, že to bude ako každý iný pracovný deň.

Netušila, že i taká maličkosť ako ísť si umyť ruky, jej jedného dňa môže zmeniť život. Keď Natália zdvihla hlavu, na mieste nad umývadlom kde normálne býva zrkadlo, bola zavesená stará fotografia. Chvíľu sa na ňu pozerala, neverila vlastným očiam. Po chvíli si uvedomila, na čo sa pozerá - hľadela na svoj zrkadlový obraz. "Prvé, čo mi napadlo, bolo to, že som túto tvár už niekde videla a vzápätí som si uvedomila, že sa nápadne podobá na tú moju,“ povedala Natália pre Dobré noviny o svojom netradičnom zážitku.

Nad umývadlom našla prekvapenie. Foto: Archív NH.

Záhada neznámej dámy

Fotografia mala možno i sto rokov, nebolo pri nej toho veľa napísaného. Potom ako Natália prišla domov, nevedela obrázok dostať z hlavy. Vytiahla svoje fotografie a fotky si porovnala. Ich spoločná podoba bola neuveriteľná! Neotáľala a nezvyčajnú príhodu uverejnila na sociálnej sieti. Ohlas bol obrovský. Kamaráti, rodina, všetci boli ich podobou fascinovaní. "Moja rodina bola podobou nadšená a snažili sa mi pomôcť zistiť spojitosť s touto pani,“ prezradila Natália.

Žena na storočnom portréte (vľavo) a Natália (vpravo). fotka urpostred je montážou oboch fotografií a črty oboch žien dokonale lícujú. Foto: Archív NH. a Daša Šimeková

Netrvalo dlho a v rodine sa začalo špekulovať, vytvárali sa rôzne teórie o tom, kto je záhadná žena z fotografie a odkiaľ pochádza.

Natália sa však nechcela spoliehať len na teórie a začala po odpovediach pátrať. Po niekoľkých dňoch sa Natália do domu vrátila a na starú fotografiu sa opýtala majiteľa. Konečne zistila, o koho išlo. Na fotografii bola babička majiteľa domu. I on bol prekvapený ich nápadnou podobou. "Majiteľa domu spočiatku môj záujem o jeho babičku zaujal a bol ochotný mi o nej poskytnúť zopár informácií,“ poznamenala. "Po zverejnení fotografie na Facebooku sa mi ozvalo veľa známych, ktorých podoba zaujala a ponúkli mi svoju pomoc. Okrajovo som zistila, kde a kedy táto pani žila v detstve, kto boli jej rodičia, ale priame rodinné väzby medzi nami som nenašla. Jedinou zaujímavosťou by mohlo byť, že vyrastala vo vedľajšej dedine, ako moja babka.“

Tajomná dvojníčka. Foto: Archív NH.

Natália pre Dobré noviny odhalila, že dáma na obrázku sa volala Helena Ondrišová a narodila sa v roku 1892 v dedine Rumanová, neďaleko Nitry. Pochádzala z veľkej rodiny, mala 5 súrodencov. Jej otec bol záhradník, ktorý sa pravdepodobne staral aj o záhradu a park kaštieľa, kde sa Helena narodila.

Natália spomenula, že ide o dedinu, z ktorej pravdepodobne pochádza aj časť jej rodiny. Avšak sama nevie potvrdiť, či naozaj ide o jej rodinu. "Pravdepodobne nie sme rodina, ale naši predkovia žili v rovnakom regióne. Neviem k tomu viac povedať," povedala.

Skutočnosť tak stále ostáva záhadou...

Nečakaný poklad

Vstúpiť do neznámeho domu a nájsť na stene vašu fotografiu, je niečo, čo sa stane iba pár vyvoleným a aj to iba raz za život. I pre Natáliu je to unikát. Do starých domov chodí pracovať neustále, no nič podobné a krajšie v práci ešte nezažila. "Zaujímavejšie zážitky zo zameriavaní starých budov by som lovila v pamäti len ťažko. Táto udalosť bola výnimočná,“ priznáva Natália a dodáva, že chcela ľudí pobaviť príjemnou životnou situáciou, ktorá sa nedeje každý deň, ale mohla by sa prihodiť hocikomu. "Len treba mať oči otvorené. Viem, že sama by som si rada pozrela fotografie dvojníkov iných ľudí. Svojou troškou som prispela do pléna.“

Natáliin príbeh zaujal tisíce ľudí a ukázal nám, že poklady nájdete aj tam, kde ich nečakáte. Téma dvojníkov stále patrí k najobľúbenejším záhadám internetu. Dvojníci sú magickí, záhadní a občas i strašidelní. Tento príbeh je však veselý.

V súčastnosti, ak sa nám podarí stretnúť niekoho, kto vyzerá ako my, odfotíme sa, pozisťujeme či nie sme náhodou rodina, zasmejeme sa a život ide ďalej. Existujú obrovské internetové databázy, kde si môžete zistiť či niekto niekde náhodou nevyzerá ako vy. Možno nájdete neznámeho človeka, kto má presne taký istý nos ako vy. Alebo možno zistíte, že kedysi dávno sa do Austrálie presťahoval váš dávny predok a máte tam rodinu, ktorá sa na vás neuveriteľne podobá.