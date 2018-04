TASR

Futbalový duel Slovan - Trnava budú sprevádzať bezpečnostné opatrenia

Organizátor označil športové podujatie za rizikové. V rámci bezpečnostných opatrení bude preto vyčlenený dostatočný počet policajtov poriadkovej, dopravnej aj kriminálnej polície.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Bratislava 27. apríla (TASR) - Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave pripravilo bezpečnostné opatrenia v súvislosti so sobotňajším duelom 7. kola nadstavbovej časti futbalovej Fortuna ligy 2017/18 medzi ŠK Slovan Bratislava a FC Spartak Trnava. Smerujú k zabezpečeniu ochrany života, zdravia a majetku občanov, verejného poriadku, ako aj plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky na území hlavného mesta pred a po ukončení futbalového zápasu. Informoval o tom bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Organizátor označil športové podujatie za rizikové. V rámci bezpečnostných opatrení bude preto vyčlenený dostatočný počet policajtov poriadkovej, dopravnej aj kriminálnej polície. Počas futbalového zápasu je podľa Szeiffa polícia pripravená poskytnúť súčinnosť usporiadateľskej službe v prípade, ak by na štadióne došlo k narušeniu verejného poriadku a usporiadateľ by vyhodnotil, že nie je schopný vykonať nápravu vlastnými silami.

Pred a po ukončení zápasu bude polícia monitorovať situáciu v bezprostrednej blízkosti štadióna, ale aj v jeho širšom okolí. "V prípade, že by zo strany futbalových fanúšikov došlo k narušeniu verejného poriadku alebo páchaniu inej protiprávnej činnosti, polícia v zmysle zákona využije všetky zákonné možnosti na vykonanie nápravy a obnovenie verejného poriadku," vysvetlil hovorca.

Dopravné obmedzenia budú orientované predovšetkým na bezprostredné okolie štadióna Pasienky a to najmä na ulice Trnavská a Bajkalská. Počas presunu fanúšikov by mala verejnosť počítať s čiastočnými dopravnými obmedzeniami na trase presunu fanúšikov medzi železničnou stanicou Nové Mesto a štadiónom na Pasienkoch, a to približne od 18.30 h až do 23.00 h. Dopravní policajti budú situáciu monitorovať a podľa jej vývoja budú pripravení operatívne reagovať. O prípadných ďalších dopravných obmedzeniach bude verejnosť podľa Szeiffa včas informovaná.