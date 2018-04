Lenka Miškolciová

Dnes o 15:40 čítanie na minútu 0 zdieľaní ABBA po 35 rokoch oznámila novinu, ktorá poteší fanúšikov po celom svete

Skupina na svojom oficiálnom Instagramovom účte oznámila, že sa vráti s 2 novými piesňami a digitálnym turné.

Na archívnej snímke zo 14. júna 1974 legendárna švédska skupina ABBA vzadu vľavo Bjorn Ulvaeus a Benny Anderson, vpredu vpravo Agnetha Faltskogová a Anni Frid Lyngstadová. — Foto: TASR/AP

ŠTOKHOLM 27. apríla - Jedna z najlegendárnejších skupín ohlásila veľký comeback. Populárna skupina ABBA na svojom oficiálnom účte na sociálnej sieti Instagram ohlásila, že po 35 rokoch vydá dve nové skladby a pripravuje dokonca aj turné. Nie však klasické, ale digitálne.

„Všetci štyria sme cítili, že po 35 rokoch by bola zábava, ak by sme opäť spojili sily a stretli sa spolu v nahrávacom štúdiu. A tak sme to urobili. Cítili sme sa, ako keby sa zastavil čas a my sme boli len na krátkej dovolenke,“ píše sa na Instagrame.

„Výsledkom sú dve nové piesne. Možno sme zostarli, ale piesne sú nové. A je to skvelý pocit,“ uvádza sa v správe na Instagrame, pod ktorou sú podpísaní všetci pôvodní štyria členovia: Agnetha Fältskogová, Björn Ulvaeus, Benny Anderson a Anni-Frid Lyngstadová.

Ako informuje portál Independent, informáciu o comebacku jednej z najslávnejších skupín minulosti potvrdil aj ich manažér Gorel Hanser. Digitálne turné, ktoré je naplánované na rok 2019 alebo 2020 a odvysiela ho britská televízia, bude však netradičné. Členov skupiny v ňom fanúšikovia a diváci neuvidia tak, ako vyzerajú dnes, ale tak, ako vyzerali v časoch ich najväčšej slávy. Hoci hlasy budú súčasné, členov skupiny nahradia digitálne upravené verzie z časov, kedy kraľovali svetovým hudobným rebríčkom.