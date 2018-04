Skvelé správy pre „pivárov“: Nepriberiete z neho a ochráni vás pred rakovinou. Zistite, čo ste o pive nevedeli

Dobré noviny

Tak tomuto sa povie vitamínová bomba. Keď zistíte, čo všetko pivo obsahuje a čo všetko dokáže, už nebudete chcieť nič iné. Samozrejme, aj v tomto prípade platí, že všetko s mierou.

BRATISLAVA 27. apríla (Dobré noviny) - Niektorí ho považujú za "tekutý chlieb" a deň bez neho si nevedia predstaviť. Ak aj vy patríte medzi tých, ktorí si pivo doprajú pri každej možnej príležitosti, potom by ste mali rozhodne venovať pozornosť nasledujúcim riadkom. Dozviete sa o ňom totiž množstvo vecí, ktoré ste ani len netušili, a zistíte tiež, ako pivo podľa vedcov prospieva nášmu zdraviu.

Vitamínová bomba proti rakovine

Tento zlatistý mok totiž obsahuje množstvo vitamínov, a to najmä skupiny B, ale aj železo, horčík a zinok. V nápoji sa nachádzajú aj rôzne antioxidanty, ktoré ničia škodlivé voľné radikály, a tak znižujú riziko výskytu rakoviny.

Okrem toho sa vyskúmalo, že látky v chmele majú aj antiseptické, čiže protizápalové účinky. Ak si teda dáte pivko, môžete sa vyhovoriť na to, že bojujete proti zápalu v tele.

Prospieva srdcu

Pivo zároveň bráni usadzovaniu tuku v cievach a v srdci, vďaka čomu sa znižuje riziko vzniku infarktu. Pri pravidelnej (ale rozumnej) konzumácii piva sa údajne znižuje podiel takzvaného zlého cholesterolu a naopak ten dobrý sa zvyšuje, čo zlepšuje cirkuláciu krvi do centrálnej nervovej sústavy.

A ak si dáte pohár pivka, máte aj menší nábeh na cukrovku. Štúdia v časopise Európskej asociácie pre štúdium diabetu tvrdí, že ak si dáte zo tri - štyri razy do týždňa pivko, budete na tom lepšie ako tí, čo sa mu vyhýbajú.

Chráni mozog a zlepšuje pamäť

Okrem toho čínski vedci asi pred troma rokmi zistili aj to, že pivo v sebe skrýva látku, ktorá chráni náš mozog. Ona zázračná látka sa nazýva xanthohumol, ktorá sa používa na dochucovanie nápoja. Táto "horčina" obsahuje aktívny prenylflavonoid, ktorý sa vyskytuje takmer výhradne iba v chmeli.

Podľa autorov štúdie je práve xanthohumol jedným z najsilnejších bojovníkov v zápase proti závažným ochoreniam mozgu. Vďačí za to silným antioxidačným účinkom, ktoré chránia mozgové bunky pred poškodením. Taktiež znižuje riziko mŕtvice a zabraňuje zrážaniu krvných teliesok.

Navyše americkí vedci z univerzity v Chicagu zistili, že tí, ktorí s rozumom konzumujú pivo, majú menšiu šancu, že sa u nich objaví Alzheimerova choroba alebo problémy s demenciou.

In pivo veritas

Pivo alebo víno? To je odveká otázka milovníkov alkoholu. Laboratórnymi analýzami sa zistili, že v oboch nápojoch je porovnateľné množstvo antioxidantov, no svojím zložením sú odlišné. A to predovšetkým čo sa týka tzv. flavonoidov, ktoré nájdete v chmele a jačmeni, bez ktorých by pivo nebolo pivom. Zistilo sa však, že pivo má v porovnaní s vínom navrch aj v množstve vitamínov B, ale aj čo sa týka fosforu, folátu a niacínu. Takže? Ktoré si dáte?

Chráni kosti a čistí zuby

Hoci by to človek ani nepovedal, pivo je bohatým zdrojom kremíka. Klasické, ale aj nealkoholické pivo vďaka nemu posilňuje kosti a chráni ich pred osteoporózou.

Pozitívne výsledky zaznamenajú vraj aj vyše zuby, pretože pivo hubí ústne baktérie, ktoré sa na nich usádzajú, a bráni ich rozmnožovaniu sa. Výsledky priniesla štúdia publikovaná v časopise Journal of Biomedicine a Biotechnology, ktorá zistila, že vďaka pivu sa ľuďom menej tvoria zubné kazy a chránia aj ďasná.

Na trávenie aj vylučovanie

Pivo tiež podporuje trávenie, pomáha proti stresu a dokonale zaženie smäd. Bamforthov výskum zároveň predbežne ukazuje, že pivo obsahuje aj vzácne prebiotiká, ktorými nepohrdnú črevné baktérie.

Známe je o ňom aj to, že prečisťuje obličky, pôsobí ako prevencia pred vznikom obličkových kameňov a je veľmi dobrým liekom pri zápale močového mechúra.

Z piva sa však nepriberá tak, ako si to mnohí myslia. Tento nápoj má totiž v skutočnosti oveľa menej kalórií ako klasické limonády či iný alkohol. "Pivné brucho" síce teda existuje, ale nemusí byť iba z piva.

Dlhší život

Všetky tieto priaznivé účinky má však pivo len vtedy, ak ho konzumujete v správnej miere. Stále totiž ide o alkoholický nápoj a s tými to veru netreba preháňať. Inak by sa pôvodne blahodárne vplyvy mohli zmeniť na škodlivé. Najlepšie teda urobíte, ak si denne doprajete jeden, maximálne dva pollitrové poháre piva. A ešte čerešnička na záver - zistilo sa, že ak to s pivkom naozaj nepreháňate, máte šancu na dlhší život. A kto by ho nechcel prežiť s pohárom piva v ruke?