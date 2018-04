TASR

Jaguar hľadá na veľtrhu práce v Nitre 150 nových zamestnancov

Automobilka hľadá pre nitriansky závod operátorov výroby do karosárne, montáže a lakovne. Obsadiť potrebuje aj pozície na oddelení kvality, logistiky a iné.

Veľtrh práce – JOBEXPO 2018 v Nitre, archívna snímka. — Foto: TASR Henrich Mišovič

Nitra 27. apríla (TASR) – Automobilka Jaguar Land Rover hľadá na veľtrhu práce Job Expo v Nitre nových zamestnancov. Otvorených má 45 typov pracovných pozícií a spolu ponúka 150 pracovných miest vo výrobnej i nevýrobnej oblasti, informovala za spoločnosť Jaguar Land Rover Alexandra Sabolová.

Automobilka hľadá pre nitriansky závod operátorov výroby do karosárne, montáže a lakovne. Obsadiť potrebuje aj pozície na oddelení kvality, logistiky, v oblasti priemyselného inžinierstva a tiež ponúka niekoľko miest v administratíve. Ponúkaná priemerná mesačná mzda pre kvalifikovaných robotníkov a výrobných pracovníkov sa pohybuje od 900 do 1800 eur v závislosti od pracovnej pozície a skúseností. Účasť Jaguar Land Rover na veľtrhu je súčasťou náborovej kampane, ktorú britská automobilka odštartovala v októbri minulého roka. Jej cieľom je do konca roka 2020 pre potreby nového závodu v Nitre zamestnať 2800 pracovníkov.

Ako dobrú príležitosť na oslovenie nových potenciálnych zamestnancov v Nitre, Nových Zámkoch a Trnave berie účasť na veľtrhu spoločnosť Arriva, poskytovateľ autobusovej dopravy na Slovensku. "Hľadáme nových vodičov autobusov a zároveň aj automechanikov do našich dielní," povedala Petra Helecz, riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností Arriva na Slovensku. Záujemcom o pozíciu vodič ponúka spoločnosť pomoc pri financovaní vodičského preukazu skupiny D, vodičom z iných regiónov je pripravená poskytnúť bezplatné ubytovanie. Arriva zabezpečuje mestskú a prímestskú dopravu v štyroch krajoch Slovenska, kde zamestnáva 1700 vodičov.

Celkovo 28.000 voľných pracovných miest ponúka 223 slovenských i zahraničných vystavovateľov na veľtrhu práce Job Expo 2018, ktorý sa v piatok končí v Nitre. Okrem firiem ponúkajúcich prácu sa na výstavisku prezentujú aj vzdelávacie agentúry a poradenské organizácie, ktoré ponúknu širokú paletu služieb od poradenstva až po hodnotenie osobnosti. Záujemcovia môžu na veľtrhu získať poradenstvo pre zdravotne postihnutých, pracovno-právne poradenstvo, kariérové poradenstvo, testovanie tzv. mäkkých zručností, jazykových i počítačových zručností. Veľtrh práce je určený nielen nezamestnaným, ktorí si hľadajú prácu, ale aj študentom, ktorí vstupujú na trh práce alebo sa chystajú na prípravu na povolanie. Súčasťou podujatia je aj 20. medzinárodná burza práce European Job Days 2018 a 26. ročník celonárodnej výstavy Mladý tvorca 2018.