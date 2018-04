TASR

SK-NIC sa stal jedným z hlavných partnerov projektu IT Fitness Test

„Digitálne zručnosti sú jedným z najdôležitejších predpokladov rozvoja slovenskej digitálnej ekonomiky a našich slovenských kapacít,” hovorí Peter Bíro, riaditeľ SK-NIC a.s.

— Foto: SK-NIC

Bratislava 27. apríla (OTS) - Do testovania IT zručností sa doteraz zapojilo už viac ako 150 tisíc respondentov. Digitálne zručnosti sú jedným z najdôležitejších predpokladov rozvoja slovenskej digitálnej ekonomiky a našich slovenských kapacít.

SK-NIC, a. s., správca domény najvyššej úrovne .sk sa rozhodol stať sa jedným z hlavných partnerov projektu IT Fitness test 2018, ktorý organizuje IT Asociácia Slovenska v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.

IT Fitness Test si môže urobiť každý na webovej stránke www.itfitnesstest.sk. Online test pre základné školy obsahuje 20 otázok a pre stredné/vysoké školy obsahuje 25 otázok z rôznych oblastí IT.

Už šiesty rok si tak nielen študenti, ale aj užívatelia slovenského internetu môžu overiť svoje schopnosti práce s počítačom, vedomosti o internete a sociálnych sieťach, či webovom marketingu v IT Fitness Teste. Test pozostáva zo šiestich sekcií, pričom každá je zameraná na inú oblasť IT schopností a zručností.

„Test nie je určený „itéčkárom“, ale širokej verejnosti. Môže si ho urobiť každý, kto si chce preveriť svoje IT schopnosti. Po ukončení získa certifikát s hodnotením, na aké percento v teste uspel. Zároveň dostane odporúčania, v ktorých oblastiach sa môže zlepšiť,“ dodáva Mário Lelovský, prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska, ktorá organizuje testovanie na Slovensku.

Za posledných 6 rokov sa do testovania zapojilo už viac ako 150 tisíc respondentov. Priemerná hodnota úspešnosti dosiahla vlani úroveň 46%. V tohtoročnom teste bude v spolupráci s SK-NIC, a. s. zaradená aj séria otázok venujúca sa tak bezpečnosti na internete, ako aj téme internetových adries a domén.

Na Slovensku je na základe poverenia americkej organizácie ICANN správou domény najvyššej úrovne .sk už 25 rokov poverená spoločnosť SK-NIC, a. s. a jej riaditeľ Peter Bíro hovorí: „Digitálne zručnosti sú jedným z najdôležitejších predpokladov rozvoja slovenskej digitálnej ekonomiky a našich slovenských kapacít. Tá úzko súvisí s naším poslaním správcu domény najvyššej úrovne .sk, keďže tá je pevným pilierom elektronického prostredia slovenskej ekonomiky. Zabezpečovať kvalitné a správne znalosti o IT svete, t.j. tzv. IT zručnosti, je okrem zabezpečovania stabilného internetu jeden z našich hlavných cieľov, ktorý sa samozrejme prenáša aj do rastu slovenskej ekonomiky. Naša voľba spolupracovať s ITASom na projekte IT Fitness test teraz aj v minulosti bola preto logická, lebo v tomto nás spája rovnaký cieľ. To, že sme si vybrali dobre, značí aj významnosť a výborné výsledky tohto projektu v predchádzajúcich rokoch.“

Ben Crawford, generálny riaditeľ britskej skupiny CentralNic Group PLC, ktorá je od konca vlaňajška strategickým partnerom SK-NIC, a. s., ho doplnil: „Sme radi, že máme možnosť byť partnerom IT Fitness Testu 2018, ktorý pomáha mladým ľuďom zo Slovenska otestovať sa v IT zručnostiach, ktoré patria medzi dôležitý stavebný kameň rozvoja vedomostnej ekonomiky na Slovensku. Od začiatku našej spolupráce s SK-NIC, a. s. zdôrazňujeme, že naším poslaním a strategickým cieľom je vytvoriť čo najlepšie prostredie pre slovenskú internetovú komunitu a podporovať rozvoj slovenskej digitálnej ekonomiky ako takej. Ako transparentná, verejne obchodovaná firma sme povinní plniť nielen všetky zákonné nariadenia, ale aj všetky rozhodnutia slovenskej Komisie pre správu národnej domény .sk, v ktorej sú okrem vlády SR zastúpení aj používatelia internetu, poskytovatelia internetových služieb a registrátori internetových domén. Naša práca je celosvetovo pod drobnohľadom investorov a svetových médií.“