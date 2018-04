TASR

BuranoWski vydáva singel aj videoklip .com

Slovenský spevák za bývalými láskami nesmúti. Napriek tomu, že je pesnička o rozchodoch, vôbec nevyznieva smutne ani depresívne.

Na snímke Tomáš Buranovský. — Foto: Facebook BuranoWski

Bratislava 27. apríla (TASR) – Spevák BuranoWski uvádza do éteru novinku s trocha netradičným názvom .com. Pritom jeho pieseň Lúč sa stále drží na popredných miestach v slovenskom éteri.

Od vydania singla Lúč prešlo už sedem mesiacov. Počas nich sa BuranoWski venoval úlohe otca a učiteľa na umeleckej škole, stihol však popri tom nahrať aj pár skladieb. Pracuje na novom albume, ktorý by chcel vydať ešte tento rok. Jednou z týchto piesní je aj .com, ku ktorej BuranoWski v spolupráci s režisérom Jarom Jarisom Vaľkom nakrútil videoklip. Text skladby aj hudbu si napísal sám. Producentmi sú Peter Riava a Peter Bič.

BuranoWski za bývalými láskami nesmúti. Napriek tomu, že je pesnička o rozchodoch, vôbec nevyznieva smutne ani depresívne. Hudobník sa v nej skôr snažil vysvetliť, že rozchod je prirodzenou súčasťou života a veľmi často je to tá najlepšia vec, ktorá sa vám môže v danom vzťahu prihodiť.

„Ako každý, aj ja mám za sebou pár vzťahov, ktoré nedopadli práve najlepšie, ale vždy sme to zvládli vyriešiť ako dospelí ľudia. Nakoniec čas ukázal, že namiesto toho, aby sme boli dvaja nešťastní v jednom vzťahu, teraz sú šťastní štyria ľudia vo dvoch ďalších vzťahoch. Rozchod netreba vnímať ako negatívnu vec, pretože jednoducho ku vzťahu patrí a niekedy urobí omnoho viac dobra, ako keby ste zotrvali v nefunkčnom vzťahu," uvažuje o svojich predchádzajúcich láskach BuranoWski.

Vo videoklipe vystupuje niekoľko dvojíc, ktoré tvoria pár aj v reálnom živote. Nakrúcal sa v Košiciach na mieste, ktoré je všetkým Košičanom veľmi dobre známe.

„Klip sa nakrúcal v Tabačke, zvládli sme to všetko za jeden deň. Bolo to dosť náročné, lebo sme mali celkom početný komparz. Nakoľko však bolo všetko perfektne zorganizované, vypálilo to lepšie, než sme čakali. Jaris a jeho tím to zvládli nielen časovo, ale aj obrazovo a ja som rád, že okrem peknej skladby mám k nej aj vydarený videoklip, ktorý jej pomôže aj vizuálne," dodáva na margo spolupráce s prešovským režisérom Tomáš.

TASR informovala Ľuba Svatá z vydavateľstva Universal Music.